“Deja a mi mamá”: Mujer golpea a policía tras exigirle pagar el pasaje en Tuzobús, Hidalgo

En redes sociales se difundió un video alarmante dentro de las instalaciones del Tuzobús, el sistema de transporte masivo de Pachuca, Hidalgo, que dejó impactados a los usuarios.

En las imágenes se puede observar como una mujer agrede físicamente a una oficial de seguridad privada por presuntamente no pagar su pasaje, pero ¿qué más se sabe?

¿Qué pasó en la estación Juan C. Doria del Tuzobús?

Con información de autoridades, los hechos ocurrieron este lunes 22 de septiembre a las 13:17 horas en la estación Juan C. Doria, cuando la mujer ingresó al sistema de transporte junto con su hijo por debajo del torniquete, aprovechándose de que la guardia ayudaba a otro pasajero.

Al darse cuenta, la oficial de la Policía Industrial y Bancaria de Hidalgo le solicitó que pagara el acceso, pero la usuaria reaccionó de forma violenta, que de un momento a otro le empezó a soltar manotazos.

En el video difundido se ve a la mujer golpeando a la oficial mientras esta también responde a la agresión. Lo más desgarrador es que el pequeño, visiblemente perturbado, llora y grita pidiendo que no lastimen a su madre.

A pesar de que varias personas trataron de intervenir para detener la agresión, la mujer y su hijo fueron finalmente asegurados y trasladados a las instalaciones de la policía para el procedimiento correspondiente.

¿Qué sanciones enfrentará la mujer que golpeó a policía?

La grabación generó indignación en redes sociales, pues la mujer inició la agresión frente a su hijo. A pesar de que el menor intentaba meterse entre ambas, la madre continuó con la pelea.

Hasta el momento se desconoce si la agresora enfrentará sanciones, tanto por la pelea, como por no pagar el pasaje. Aunque las autoridades invitan a que no se repitan este tipo de acciones.

Reglamento del Tuzobús: ¿Qué está permitido?

El Tuzobús cuenta con un reglamento claro que regula el acceso y uso del transporte masivo en Pachuca. Entre las disposiciones más relevantes se encuentran:

