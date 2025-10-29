“Fue una masacre”: Testigos relatan operativo contra el crimen en Río de Janeiro que dejó 132 muertos

Familias en Río de Janeiro en Brasil acusan a la policía de llevar a cabo una masacre durante un operativo contra el crimen que dejó al menos 132 muertos. Los oficiales pretendían cumplir 100 órdenes de arresto, pero los criminales respondieron con violencia en la favela Complejo do Alemão.

El familiar de una víctima, Beatriz Nolacho, aseveró que su sobrino fue decapitado por agentes de la CORE, la Coordinación de Recursos Especiales, una unidad de élite de la policía local.

El operativo dejó más de 1200 muertos. |Reuters.

Acusación de horror: "Mi sobrino fue decapitado”, denuncia familiar

"Mi sobrino fue decapitado por BOPE, CORE, no sé quién le hizo esto. No tenía ni una sola herida de bala, solo le arrancaron la cabeza y lo dejaron colgado en el bosque. No dejaron que ningún familiar subiera a buscar los cuerpos o ayudara. Había muchas personas aún vivas en el bosque, y los policías disparaban a los residentes. Tengo videos, puedo mostrar todo, puedo probar que la Policía Civil del Estado, quien haya sido, entró al Complejo do Alemão para cometer una masacre. Esto no fue una operación, fue una masacre”, sentenció Nolacho a la agencia de noticias Reuters el 29 de octubre.

El operativo policial realizado el 28 de octubre de 2025 tenía como objetivo combatir a narcotraficantes, pero terminó con múltiples víctimas civiles. Los familiares se reunieron a las afueras del forense y en la Secretaría de Transporte para identificar a los fallecidos.

Denuncia de inocentes: El operativo de 100 órdenes de arresto termina con múltiples víctimas civiles

Beatriz Nolacho también criticó severamente al gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro. "Claudio Castro no vale nada, es basura. No le importan los pobres, solo quiere ser electo. Es basura."

Además, enfatizó que las operaciones policiales son necesarias, pero deben respetar la vida de los inocentes. "Espero que el estado haga lo que debe. Sí, debe haber operaciones, pero no suicidas. La operación es necesaria. Es el deber del estado, el deber de la policía combatir el narcotráfico, no entrar a la favela y matar a residentes inocentes."

Masacre policial: La cifra de muertos en Río de Janeiro escala a 132 víctimas

Tras el operativo, Claudio Castro informó ayer la cifra preliminar de 58 muertos, pero este 29 de octubre actualizó el dato a 132 fallecidos, de acuerdo con la fiscalía de Río de Janeiro.

El gobernador aseveró que la mayoría de fallecidos probablemente eran delincuentes, porque el enfrentamiento ocurrió en una zona boscosa y no en una zona residencial.