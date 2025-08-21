VIDEO: ¿Quién ganó? Clavados en medio de las lluvias e inundaciones en Guadalajara

Las fuertes inundaciones que afectaron recientemente a Guadalajara no solo generaron complicaciones para los ciudadanos, sino que también se convirtieron en el escenario de una inesperada muestra de diversión por parte de algunos jóvenes, ya que realizaron una competencia de clavados en los charcos.

Clavados en inundaciones de Guadalajara

A pesar de los inconvenientes provocados por las precipitaciones, tres jóvenes decidieron aprovechar el momento para realizar clavados y acrobacias sobre el agua acumulada en la vía pública.

En el video que circula en redes sociales, se observa cómo los jóvenes se colocan sobre una banqueta alta, ubicada frente al fondo de un estacionamiento que, aparentemente, pertenece a un mercado.

Desde esa altura, se lanzan al agua con saltos y movimientos que llaman la atención por las personas que están al rededor de los clavados, aunque sin tomar medidas de seguridad adecuadas, ya que la profundidad del agua no es considerable, porque se ve que alcanza apenas la mitad de las llantas de los automóviles estacionados, lo que podría incrementar el riesgo de lesiones si alguno de los movimientos saliera mal.

🤣 TRABAJADORES DEL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA ARMAN SUS "OLIMPIADAS" GRACIAS A LA LLUVIA 🌧🌊



🔴 Asi fue como un grupo de trabajadores del Mercado de Abastos de #Guadalajara, #Jalisco, aprovecharon las #inundaciones provocadas por la #lluvia de este miércoles para… pic.twitter.com/unN7bbPXrK — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) August 21, 2025

Durante la grabación, es posible notar la reacción de los presentes, quienes los animan con gritos como “¡otra, otra!”, alentando a los jóvenes a continuar con sus clavados.

Estos videos compartidos en redes sociales, se observa como las personas buscan formas de divertirse incluso en medio de situaciones complicadas como las inundaciones, dando un giro inesperado a un problema que normalmente genera preocupación.

Inundaciones en Guadalajara

La mañana de este jueves, en la Avenida López Mateos Sur, a la altura del barrio Las Águilas, se transformó en un escenario de total desorden vehicular.

Las fuertes lluvias que se registraron sobre la Zona Metropolitana de Guadalajara han provocado una parálisis casi total del tráfico, dejando a cientos de conductores atrapados.

🔴#AHORA | Se desbordó el canal sobre Av. Adolf Horn en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco. pic.twitter.com/BABvQB1wD2 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 20, 2025

La acumulación de agua se convirtió en trampa para los conductores, haciendo casi imposible la movilidad. La situación, descrita por muchos como un verdadero caos, es una consecuencia directa de la intensidad de las tormentas recientes, que han sobrepasado la capacidad de drenaje de la infraestructura urbana.