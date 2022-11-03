Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir en CDMX

La licencia de conducir es una de las identificaciones más importantes para trasladarse ya sea en automóvil o en moto por la República Mexicana. Ante esto, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), informa en su página oficial sobre los requisitos para poder llevar a cabo el trámite en la capital. Cabe destacar que esta tiene un costo de 945 pesos y se puede realizar en diferentes formatos.

Los documentos que se tienen que presentar en original y copia para tramitar la licencia de conducir son:



Identificación oficial.

Comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México.

Línea de captura pagada.

Constancia de evaluación acreditada, únicamente para el tipo de licencia A2.

La Semovi informa cuáles son los documentos para solicitar la licencia de conducir |Twitter @OVIALCDMX

¿Cómo tramitar la licencia tipo A para automóvil?

Este tipo de licencia tiene una vigencia de tres años y es únicamente para coches.



Es necesario ingresar a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en la opción “Tránsito”, seleccionar “Licencia A automovilista por 3 años (expedición y reposición)” e imprimir la línea de captura.

Pagar en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas, es importante considerar que en algunos establecimientos el pago se verá reflejado hasta 72 horas después. Se deberá conservar el comprobante de pago original y la línea de captura.

Realizar una cita en alguno de los módulos de Control Vehicular y Licencias o generarla en la página de Semovi-citas

Acudir con los documentos originales para realizar el trámite de licencia a los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas. Se deberá llegar puntual, sin acompañantes, con cubrebocas y respetando los protocolos de sanidad y sana distancia.

En la ventanilla, se recibirá y cotejará la documentación, después de esto, será entregada la hoja de validación de datos para la firma de conformidad con la información contenida.

Finalmente, se entregará la licencia de conducir a la persona que la solicitó.

¿Cómo sacar una cita para tramitar la licencia de conducir?

Para realizar una cita para el trámite de licencia de conducir es necesario acudir a alguno de los módulos de Control Vehicular y Licencias, los cuales son fijos y móviles y se encuentran en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, con el fin de evitar filas, se pueden generar en línea.

En caso de sacar la cita en línea, se requiere contar con la Llave de la CDMX, se utiliza también el correo electrónico o el número de teléfono y la contraseña. Si no se cuenta con una cuenta es obligatorio realizar una.

Existen diferentes tipos de licencia en CDMX|Twitter: @OVIALCDMX

¿Cómo sacar la licencia tipo A1 para motocicleta?

Se trata de un tipo de licencia únicamente para este vehículo. En este tipo de trámite es necesario contar con una Certificación avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), esto, en el Estándar de Competencias en conducción del vehículo motocicleta para uso en vialidad.



Previo a realizar el proceso de evaluación, la Semovi recomienda realizar el Curso teórico de conducción en motocicleta, el cual es en línea, con el fin de reforzar los conocimientos sobre las prácticas necesarias al conducir este tipo de transporte.

Es importante hacer una prueba diagnóstico que es parte del proceso de certificación pra saber si la personas está lista para acudir al centro evaluador de su elección.

Realizar la certificación en el Centro Certificador de interés con base en costo, disponibilidad y tipo de docuemnto que emite CONOCER.

Los centros certificadores notificarán a la Semovi cuando la persona se encuentre certificada a través del CURP.

Una vez aprobada la evaluación, es necesario descargar el formato de pago para el trámite de la licencia.

Realizar el pago los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Realizar una cita en alguno de los módulos de Control Vehicular y Licencias o generarla en la página de Semovi-citas

Asistir a la cita putualmente con los documentos en original y copia.

Por último, se deberá firmar la conformidad con lo que se apruea que los datos sean correctos y se dará la licencia de conducir.

Es importante mencionar que, en dado caso de perder la cita, será necesario realizar otra nueva en el portal.