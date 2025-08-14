Crisis de combustible Chiapas: Trabajadores llegan a tregua temporal con PEMEX, pero escasez de gasolina persiste

Tregua en medio de crisis de combustible en Chiapas. Desde la noche del pasado domingo, decenas de estaciones de servicio en tres regiones chiapanecas comenzaron a quedarse sin gasolina. La distribución de combustible en distintas gasolineras de Huixtla, Tapachula y Chiapas, se encontraban detenidas debido al paro de distribuidores, quienes protestaban por la falta de pago de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Acuerdan pagos y se restablece distribución

Tras varios días de negociaciones, los trabajadores de la terminal de almacenamiento en Chiapas acordaron con PEMEX una tregua.

Los empleados jubilados y activos permitieron las operaciones de 08:00 a 15:00 horas, mientras que los directivos se comprometieron a pagar los adeudos con los hospitales en ese lapso de tiempo.

Por ahora, las pipas con combustible que traen de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, comenzaron ingresar para reabastecer a la terminal; también pipas reiniciaron el abastecimiento de algunas estaciones de servicio en la zona de la costa chiapaneca.

Pero la escasez está lejos de terminar, las empresas dueñas de las pipas aseguran que no han recibido pagos o propuestas para saldar los adeudos.

¿Qué exigen a PEMEX para acabar con el desabasto en Chiapas?

La escasez de gasolina en Chiapas tiene dos causas principales que han paralizado el suministro en la región. En primer lugar, las empresas distribuidoras que transportan combustible en pipas desde la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, detuvieron operaciones al denunciar que Petróleos Mexicanos (PEMEX) les adeuda millones de pesos.

Sin pagos, afirman, es imposible cubrir gastos de operación y seguir abasteciendo a las estaciones de servicio.

El segundo factor es el bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Distribución del Puerto de Chiapas. Jubilados y trabajadores activos mantienen cerradas las instalaciones como protesta por un adeudo de casi 13 meses al hospital que brinda atención médica a las familias de los empleados de PEMEX.

“Las familias se han enfermado, los trabajadores se han endeudado para evitar que sus seres queridos mueran”, denunció Jonhson de los Santos González, jubilado de la paraestatal.

¿El precio de la gasolina subió en Chiapas ante la escasez?

Por ahora, la escasez de combustible que afecta a varias regiones de Chiapas no ha disparado el precio por litro, y las tarifas se mantienen estables. Actualmente, el costo promedio es:



Gasolina Magna: 23.67 pesos por litro



Gasolina Premium: 25.06 pesos por litro



Diésel: 26.09 pesos por litro

