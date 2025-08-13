De Nueva York a Los Ángeles en tren de alta velocidad: Estados Unidos planea tenerlo para el Mundial 2026

Una empresa en Estados Unidos propone conectar las ciudades de Nueva York y Los Ángeles por medio de un tren de alta velocidad, el cual podría estar listo para brindar servicio a los visitantes que acudan a la Copa del Mundo de Futbol de 2026.

La startup AmeriStarRail, con sede en Delaware, presentó el proyecto llamado Transcontinental Chief, que permitirá recorrer la distancia entre las dos ciudades más grandes del país en menos de 72 horas.

TRAIN BE CALLED...TRANSCONTINENTAL CHIEF



TRAIN THAT WILL TAKE PASSENGERS FR.LOS ANGELES TO NEW YORK 72 HOURS



..THAT`S HUGE AND EXXELENT DEVELOPMENT...



The Transcontinental Chief is intended to be in operation by May 10,2026,



MIRROR US

12:32 ET, 01 Aug 2025 pic.twitter.com/Z25rhuAxkh — www.Jonny Clock1977.us (@JonnyClock1977) August 2, 2025

¿Cómo funcionará el tren de alta velocidad entre Nueva York y Los Ángeles?

Esta ruta ferroviaria de alta velocidad funcionará utilizando principalmente infraestructura existente, lo que agiliza su implementación y reduce costos. El servicio estaría completamente financiado con capital privado, para evitar la necesidad de inversiones públicas o subsidios. La inauguración está prevista para el 10 de mayo de 2026, fecha estratégica que coincide con el Día Nacional del Tren y las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos, además de anticipar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El recorrido comienza en la terminal Hoboken, en Nueva Jersey, conectando con Nueva York a través del metro o ferry. La ruta pretende cruzar importantes ciudades y puntos de interés nacional como Harrisburg, Chicago y el Gran Cañón, para finalmente llegar a Los Ángeles. El proyecto está pensado para reemplazar las actuales rutas de larga distancia Southwest Chief y Pennsylvanian de Amtrak, para reducir tiempos de recorrido.

🚆 LA–NYC in under 72 hours?



AmeriStarRail proposes the Transcontinental Chief, a privately funded coast-to-coast train launching May 10, 2026—just in time for 🇺🇸 #US250 & the #WorldCup.



It would carry both passengers and truckers via roll-on/roll-off service.

But Amtrak isn’t… pic.twitter.com/OXp8cUYGYJ — RAILMARKET (@RAILMARKETCOM) August 4, 2025

Tren de alta velocidad será opción para conductores de tráilers

La propuesta también menciona un sistema llamado “roll-on, roll-off”, el cual ofrece que conductores de camiones y tráileres puedan transportar sus unidades en plataformas planas del tren de alta velocidad, mientras que los choferes podrán subir al tren y descansar, así como alimentarse en los comedores, con el fin de cumplir las horas de descanso que les obliga la ley.

De esta forma, el tren trasladará a los choferes y a su carga en el mismo servicio. La empresa AmeriStarRail lo llama un servicio de “parada de camioneros”.

Este tren de alta velocidad aún debe ser aprobado por inversionistas privados y por el gobierno estadounidense para poner en marcha las obras.

