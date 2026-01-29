Vórtice polar en Estados Unidos: la razón de la tormenta más intensa y sus impactos

Estados Unidos enfrenta una de las tormentas invernales más mortíferas y extensas de las que se tenga registro reciente. El fenómeno, impulsado por un alargamiento del vórtice polar estratosférico (remolino de vientos intensos y aire frío), ha estirado el aire ártico desde Canadá hasta la frontera con México, afectando a millones de personas.

Según reportes de medios internacionales y el National Weather Service (NWS), la combinación de nieve histórica, hielo "catastrófico" y temperaturas bajo cero ha paralizado la vida diaria en más de 30 estados.

Estados Unidos bajo hielo ❄️



Una tormenta invernal azotó 40 estados, dejando a ciudades como #Dallas, #Texas, paralizadas.



Miles de trabajadores, especialmente migrantes, enfrentan días sin sueldo mientras luchan por sobrevivir al frío extremo y a la amenaza de cortes… pic.twitter.com/gI894y0tjH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2026

¿Por qué el vórtice polar se volvió tan agresivo?

Científicos de la NOAA explican que el culpable es un desequilibrio en las capas altas de la atmósfera. El vórtice polar, que normalmente mantiene el aire frío encerrado en el polo norte, se debilitó y se "estiró" hacia el sur. Esta energía, al interactuar con la corriente en chorro (banda de vientos fuertes) y la humedad del Golfo de México, creó las condiciones perfectas para la Tormenta Invernal Fern .

Este choque de masas de aire provocó que el frío extremo no fuera solo un viento pasajero, sino una masa fija que ha congelado ciudades enteras por más de 48 horas seguidas.

Impacto mortal: Al menos 20 víctimas y caos en el sur

Hasta el 28 de enero de 2026, la cifra de fallecidos confirmados ha sido de al menos 30 personas. Los estados más golpeados por la tragedia incluyen a Nueva York, donde se han reportado personas fallecidas por hipotermia al aire libre, y Texas, donde la falta de preparación para el frío extremo provocó accidentes fatales en estanques congelados y carreteras.

En Arkansas y Luisiana, el hielo acumulado alcanzó niveles críticos, rompiendo ramas de árboles y derribando líneas eléctricas como si fueran de papel.

Tormenta invernal azota a EU y México...



Al menos 40 estados de Estados Unidos enfrentan temperaturas extremas por la tormenta invernal, con carreteras congeladas y millones resguardados en casa.



En México, el #frío ya impacta a Chihuahua, Tamaulipas, Durango y otros estados,… pic.twitter.com/AokjCuuPlK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

Un millón de hogares a oscuras y estados de emergencia

La magnitud del desastre llevó a los gobernadores de 24 estados a declarar el Estado de Emergencia. En el punto más crítico de la tormenta, más de un millón de clientes perdieron el servicio eléctrico , principalmente en el sur (Tennessee, Mississippi y Texas).

El gobierno estadounidense, además de instituciones internacionales, han desplegado refugios de calentamiento, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología advierte que las carreteras seguirán siendo trampas de hielo incluso después de que deje de nevar, debido a las temperaturas que se mantienen en un solo dígito.

La importancia de la salud mental ante el aislamiento

En medio de esta crisis, expertos en salud han subrayado la importancia de cuidar la salud mental. El aislamiento prolongado por el encierro, la falta de luz y la incertidumbre de los apagones pueden detonar crisis de ansiedad y depresión estacional.

Mantener el contacto con vecinos y familiares a través de mensajes y vigilar signos de angustia es vital para superar este periodo de encierro forzado.

Major Winter Storm this weekend for the Carolinas into Virginia with heavy snow, high wind (localized Blizzard conditions), and major coastal flooding. pic.twitter.com/pH3UQus3Oa — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 29, 2026

¿Qué esperar para los próximos días?

Aunque la tormenta principal ha comenzado a desplazarse hacia el noreste y el Atlántico, el NWS advierte que un nuevo pulso de aire ártico podría llegar este fin de semana (30 y 31 de enero).

La recomendación de las autoridades es clara: permanezcan en interiores, revisen sus suministros de emergencia y, sobre todo, no bajen la guardia ante el "hielo negro" que cubre las vialidades.