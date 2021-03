Tres estados reportaron accidentes en red de frío de vacunas Sinovac

Al menos tres entidades reportaron que las vacunas de Sinovac, tuvieron accidentes en red de frío, es decir, que presentaban un rango de temperatura a la indicada, sin embargo, las dosis aún pueden ser usadas.

Así lo informaron funcionarios de la Secretaría de Salud federal durante la conferencia vespertina de la pandemia, en donde indicaron que una de las entidades que reportó estos incidentes fueron Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas.

Explicó que cuando se envían los lotes de vacunas a los estados por diferentes vías se les coloca un datalogger, que mide la temperatura en todo el trayecto, cuando los registros del datalogger registraron temperaturas por arriba de los 8 grados, permitidos para las vacunas Sinovac, las entidades deben reportarlo a la Secretaría de Salud.

Agregaron que desde el lunes se reunieron los registros de los datalogger de al menos ocho entidades que reportaron temperaturas por encima de los 8 grados, para analizar si fue la temperatura promedio o la mínima.

El @GobiernoMX respondió a las autoridades de #NuevoLeón que según sus cuentas, las vacunas de #Sinovac pueden aguantar de 7 hasta 10 días a 25 grados y no pierden potencia ni efectividad. Y que si no las quieren, que se pueden usar en otras partes, porque hay mucha demanda. pic.twitter.com/NET3FqMiN6 — Entérate México (@EnterateMexico_) March 10, 2021

Tras realizar el registro se encontró que tres entidades: Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca tenían lo que se conoce como “excursiones de temperatura”, es decir estas variaciones; sin embargo, tras un análisis con Cofepris y otros expertos se determinó que estas alteraciones de la cadena de frío no afectarían a la efectividad de la vacuna de Sinovac, por lo que se puede usar sin mayor riesgo.

“En tres entidades vimos alguna excusión de temperatura, que no pasaban de 13 grados que no pasaban de una o dos horas. El día de hoy se hizo la dictaminación, se comunicó a cada una de las entidades que no hay problema para usar estas vacunas, tenemos la información y la evidencia de Sinovac que dicen que pueden aguantar hasta 25 grados durante casi 10 días”, explicó el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Ssa.

“La temperatura en estos tres estados no pasaron de los 11 rados por más de una hora”, agregó.

Nuevo León regresa vacunas

El gobierno del estado de Nuevo León informó que por estas variaciones en la temperatura se regresaron las 4 mil 880 vacunas por estar “echadas a perder"; sin embargo, López Ridaura explicó que no hay motivo por las que no se usen las vacunas, ya que como explicó, las variaciones de temperatura no afectan la efectividad de las dosis de Sinovac.

Incluso dijo que la vacuna Sinovac tiene evidencia de que puede soportar hasta siete días a 25 grados y tiene la misma potencia.

Explicó que en caso de que Nuevo León continúe con la postura de no querer las vacunas se podrán usar en otro lugar, aunque la preferencia es que se haga en el estado ya que están en las condiciones idóneas.

#HechosAlMomento | Un lote de #vacunas de #Sinovac en mal estado llegó a Nuevo León; de las más de 33 mil dosis, casi 5 mil fueron devueltas debido al mal estado en el que se encontraban; esta y otras noticias con @danielaobregon9 https://t.co/suZwZc6nvV pic.twitter.com/B9nqe7YmsN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2021

