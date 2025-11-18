Primero la amenazaron por atreverse a solicitar al Senado que investigara a Adán Augusto López Hernández por inconsistencias en su declaración patrimonial, ahora denuncia que es inminente la desaparición del comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción que preside.

¿Qué va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción?

“En dos meses el sistema dejará de operar. Tiene nada más a dos integrantes, es decir, quien se queda en la presidencia y otro integrante, y ya no van a poder sesionar”, dijo Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ley, el comité ciudadano debe tener cinco integrantes, pero el Senado de la República se ha negado a emitir la convocatoria para elegir a los faltantes y más cuando la gestión de Vania Pérez concluye el próximo 28 de enero, pero adivine de quien depende que todo esto se destrabe.

“Esto está en el área de la Jucopo, es decir, con el senador Adán Augusto, por cierto. Entonces, este tema lo debe de destrabar él para que se den los nombramientos”, mencionó Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las demandas de Adán Augusto siguen sin avance

Por cierto, a casi un mes de que Vania Pérez solicito por escrito que se abriera una investigación contra el líder de Morena en el senado, nada, absolutamente nada, ha pasado.

“Hasta el día de hoy no; es una pena de verdad, porque yo esperaba que nos buscaran del Órgano Interno de Control. No nos han buscado, no nos ha dado respuesta la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República a quien le dirigimos el oficio”, dijo Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción

En Palacio Nacional ya dijeron que el Sistema Nacional Anticorrupción, que agrupa a las principales dependencias encargadas de combatir la impunidad de los servidores públicos, no está funcionando a plenitud.

Pero la única que alzo la mano, la voz ciudadana que se atrevió a pedir que se investigara al hermano de ya sabe quién, es la que tiene las horas contadas.