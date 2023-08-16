A más de 500 días de guerra con Rusia, la trincheras forman parte de la vida en Ucrania

A más de 500 días del comienzo de la guerra en Ucrania, las trincheras son la primera línea de defensa del gobierno de Ucrania. Llegar a ellas no es nada fácil. Hay que recorrer varios cientos de kilómetros, además de usar chaleco antibalas y como casco. Pese a las condiciones en las que se viven, todos le llaman “hogar” y son voluntarios que se “enlistaron” para proteger a su nación.

Las detonaciones rompen el silencio pero para los soldados de esta posición de la primera línea de defensa ucraniana esa es la constante, aunque sus rostros no lo demuestran, siempre están tensos. A más de 500 días de guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto se ha convertido en una guerra de trincheras, sí, como si se tratara de la Primera Guerra Mundial, son imágenes que en verdad nos recuerdan épocas pero queremos mostrarles cómo lucen hoy en día bueno si vemos dos pasillos que han sido acabados en la tierra en medio de un bosque, hay vegetación por todos lados de hecho los éxitos un grave problema para los soldados ucranianos.

Pero llegar a este punto es todo menos sencillo. Salimos de Kyiv en la segunda ciudad más poblada de Ucrania a las seis de la mañana, casco y chaleco antibalas es el equipo de protección que tenemos que usar en todo momento, el celular debe estar en modo avión para evitar cualquier señal de geo localización.

Las trincheras forman parte de la primera línea de defensa del gobierno de Ucrania

Atravesamos poblados rurales totalmente destruidos y bellísimos campos de girasoles que ya nadie puede cosechar porque todo está minado. En estos momentos vamos rumbo a una de las posiciones militares que se ubica en la región fronteriza entre Rusia y Ucrania, no podemos revelar la ubicación exacta, pero estamos siendo acompañados por personal militar que a lo largo de nuestro viaje nos ha guiado no se acompañado a la comitiva de periodistas de América latina.

Pero la trinchera sólo se llega pie, caminando un kilómetro en fila india, un metro de distancia entre nosotros por las minas que rodean el lugar, está prohibido filmar el horizonte para no revelar ningún aspecto de la ubicación, la zona está repleta de francotiradores que ya habían cobrado la vida de tres soldados de esta unidad.

Pero esas posiciones militares por supuesto están compuestas por trincheras que son estos pasillos angostos, no miden más de 50, 60 centímetros y los pasillos conducen a un lugar como este que es la sala de blindaje, pero es también donde descansan los soldados vemos en el fondo que está durmiendo precisamente.

Aquí un detalle importante que quiero mostrarles, hay un teléfono que utilizan precisamente como parte de la comunicación entre las distintas posiciones y como pueden ver es algo muy rudimentario, también utilizan radios pero también eso es parte de la línea de defensa.

Esta unidad particular, esta trinchera está encargada precisamente de la detección de cualquier amenaza al estar tan cerca de la frontera con Rusia ante cualquier movimiento o incremento de las hostilidades, ellos tienen el único objetivo de alertar a la retaguardia y retrasar el avance de las fuerzas hostiles lo más posible y aquí podemos ver una torre que conecta con otra posición de defensa del ejército ucraniano y en estos momentos el ejército ruso está tratando precisamente de dar con esa posición eso fue también parte del sonido que escuchamos hace unos momentos una explosión muy fuerte y al fondo se ve.

Soldado de Ucrania: “Está volando, localizan algo y después empiezan a disparar pero ahora los ucranianos van a lanzar nuestro drone que va a localizar sus posiciones y van a responder”. Y eso es todos los días… “Cada día tal escenario.