Claudia Sheinbaum presenta las nuevas unidades del Trolebús CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, presentó cómo serán las nuevas unidades del Trolebús CDMX este lunes 8 de mayo de 2023 en una conferencia de prensa donde se encontraron funcionarios como Andrés Lajous Loaeza.

Se trata de 17 nuevas unidades del Trolebús CDMX, las cuales se prevén que ayuden al traslado de los capitalinos. En 2018 se movían 120 mil pasajeros, actualmente, sin contar las nuevas unidades, se está beneficiando a 325 mil pasajeros en el transporte.

Claudia Sheinbaum recordó que desde el inicio de su gobierno, se estableció la meta de tener 500 trolebuses; sin embargo, se prevé que este número se supere. "Estamos muy contentos por tres razones, la primera por el agradecimiento de este gran sistema, esta es una empresa de la ciudad que el año que entra cumple 100 años".

¿Cómo funcionan los nuevos trolebuses?

Actualmente, hay 17 que operan concesionados, se prevé que lleguen próximamente 102 trolebuses articulados. Se prevé que haya 442 en total en la capital para fortalecer la red de Trolebús CDMX.

Cabe recordar que desde mayo del año pasado, se añadieron 100 unidades de trolebuses, los cuales cuentan con capacidad para 85 pasajeros, algunas de las características que tienen son:



Cero emisiones.

Accesibilidad universal.

Cámaras de seguridad.

Autonomía de 75 kilómetros para operar sin estar conectadas.

Permiten transportar a 80 mil usuarios adicionales diariamente.

Cabe destacar que hay actualmente 9 Líneas del Trolebús CDMX. El tiempo de traslado, de acuerdo con el gobierno de la capital, se ha reducido cerca del 35%.

Las nuevas unidades del Trolebús cuentan con autonomía de 75 km, lo que equivale a dar dos vueltas al Eje Central sin interrumpir el servicio; además tienen capacidad para transportar a 87 pasajeros, cámaras de videovigilancia dentro y fuera de la unidad.#MásYMejorMovilidad… pic.twitter.com/ny2sEkC0u4 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 8, 2023

Claudia Sheinbaum invita a los ciudadanos a ser conductores de las unidades del Trolebús CDMX

La jefa de Gobierno señaló que el gobierno de la capital requiere 200 conductores para las nuevas unidades del Trolebús CDMX y añadió que esto tiene como objetivo que todos los

"Los derechos que tienen los trabajadores del Sistema de Transporte Eléctrico son de los mejores que tiene cualquier trabajador del gobierno de la Ciudad de México, requerimos 200 conductores, es una convocatoria abierta, que se comunique a Locatel, para que de ahí se dirija y sean nuevos conductores".