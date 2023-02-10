Ya son tres personas rescatadas con vida en Turquía: Sedena

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que la delegación mexicana que viajó a Turquía logró rescatar a dos personas más con vida, por lo que ya suman tres personas.

#EnLaMañanera | El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó que el equipo de ayuda humanitaria en #Turquía ha logrado rescatar a tres personas con vida y se han recuperado 11 cuerpos pic.twitter.com/HNlWFqs3qF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2023

El titular de la Sedena dio a conocer durante la mañanera de AMLO que el personal se trasladó en seis autobuses a la ciudad de Adiyaman, Turquía, en donde ayudaron al área que se les asignó.

Primeros reportes del gobierno mexicano indican que el rescate de la tercera persona con vida fue en Adiyaman, Turquía.

México enviará ayuda humanitaria a Turquía y Siria

La Sedena informó que además de las labores de rescate en Turquía, también se realiza labores de acopio de víveres a Turquía a través de las donaciones que se reciben en la Base Aérea No. 1 Santa Lucía, en el Estado de México.

Últimas noticias del sismo en Turquía y Siria

Las labores de rescate continúan en Turquía, recientemente se encontró con vida a una familia debajo de los escombros, además se construyen cerca de 10 mil casas para albergar a las personas que resultaron damnificados por el sismo de magnitud de 7. 8.

De acuerdo con la última actualización del gobierno turco, la cifra de víctimas por el terremoto ascendía a más de 23 mil, mientras que los heridos ronda entre más de 82 mil en Turquía y Siria.

#Turquía | Rescatistas sacaron con vida a una familia de nueve integrantes de entre los escombros.



Autoridades turcas continúan trasladando a los afectados a otras provincias del país para ser atendidas; ya construyen casas provisionales.



El reporte de @vm_lara para @HechosAM. pic.twitter.com/slKCUwauq8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2023

António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas, calificó el sismo en Turquía y Siria, como a “como una de las mayores catástrofes naturales de nuestros tiempos”.

El 9 de febrero, Guterres anunció la llegada del primer convoy de ayuda humanitaria de la ONU hacia el norte de Siria, además se informó que se destinarán 25 millones de dólares del Fondo Rotatorio Central para Emergencias.