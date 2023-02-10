¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 10 de febrero

En la mañanera de AMLO se dió a conocer el estado de Jalisco. Este fue el resumen de lo que dijo el Presidente el viernes 10 de febrero.

Suman tres personas rescatadas con vida en Turquía

La Sedena dio a conocer que el equipo mexicano que se encuentra en Turquía ya rescató a dos personas más con vida, por lo que ya suman tres desde su llegada; además destacó el rescate de 11 cuerpos.

#EnLaMañanera | El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó que el equipo de ayuda humanitaria en #Turquía ha logrado rescatar a tres personas con vida y se han recuperado 11 cuerpos pic.twitter.com/HNlWFqs3qF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2023

AMLO espera que no habrá inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que la inflación llegó 7.91% en enero; su mayor arranque de año desde el 2001, pero espera que sea el último que se presente.

"Yo creo que ya es último incremento y no fue superior a lo que se esperaba. Pensamos que va a bajar más", indicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la inflación que se aceleró y llegó 7.91% en enero; su mayor arranque de año desde el 2001 pic.twitter.com/1EOOYqmI9e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2023

AMLO asegura que concesionarios subieron precios de autopistas

El presidente López Obrador dijo que algunos concesionarios elevaron el precio del uso de autopistas en más de 8% y en breve se harán ajustes a sus cobros.

“Hay cuatro casetas donde los concesionarios suben más y ya hablé con el Secretario y son algunas autopistas de Nayarit y Sinaloa”, reconoció.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que algunos concesionarios elevaron el precio del uso de autopistas en más de ocho por ciento y en breve se harán ajustes a sus cobros pic.twitter.com/v3BPt1Q1WX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2023

Sedena continúa búsqueda de coronel secuestrado en Jalisco

El secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, indicó que se continúan las labores para hallar al coronel José Isidro Grimaldo, secuestrado en Jalisco, hace dos meses.

#EnLaMañanera | A más de un mes de la desaparición del coronel del Ejército Mexicano, José Isidro Grimaldo Muñoz, no hay avances para dar con su paradero. pic.twitter.com/kDCq0nslmW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2023

AMLO reconoce que crimen organizado opera entre Jalisco y Zacatecas

El Presidente indicó que hay en los límites entre Jalisco y Zacatecas opera la delincuencia organizada.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció qué hay una operación de la delincuencia organizada en los límites de Jalisco con Zacatecas. pic.twitter.com/filn7FM3S2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 10 de febrero?

El Presidente abordó el tema de delincuencia entre Jalisco y Zacatecas, además del saludo que tuvo con la ministra Norma Piña, estas fueron las frases más relevantes de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 10 de febrero.