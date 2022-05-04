Zelensky es tan responsable como Putin de la guerra en Ucrania: Lula da Silva

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que Rusia nunca debió invadir Ucrania, pero cree que el presidente ucraniano Volodímir Zelensky es tan culpable de la guerra como el líder ruso Vladimir Putin.

En una entrevista con la revista Time publicada el miércoles 5 de mayo, el líder izquierdista de Brasil también dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría haber hecho más para prevenir el conflicto en Ucrania, en lugar de incitarlo.

Lula dijo que es irresponsable que los líderes occidentales celebren a Zelensky porque están fomentando el conflicto en Ucrania en lugar de centrarse en las negociaciones a puerta cerrada para detener los combates.

"Veo al presidente de Ucrania, hablando por televisión, siendo aplaudido, recibiendo una ovación de pie por todos los parlamentarios europeos", dijo a Time.

"Este tipo es tan responsable como Putin del conflcito en Ucrania. Porque en la guerra no hay un solo culpable", añadió.

TIME's new cover: Brazil's most popular President returns from political exile with a promise to save the nation https://t.co/qmLcrH61W7 pic.twitter.com/gHdVpY7jY1 — TIME (@TIME) May 4, 2022

Lula dijo que Biden y los líderes de la Unión Europea no hicieron lo suficiente para negociar con Rusia en el período previo a la invasión de Ucrania, en febrero.

"Estados Unidos tiene mucho peso político. Y Biden podría haber evitado la guerra, no haberla incitado", dijo. "Biden podría haber tomado un avión a Moscú para hablar con Putin. Este es el tipo de actitud que se espera de un líder".

Estados Unidos y la Unión Europea podrían haber evitado la invasión declarando que Ucrania no entraría en la OTAN, dijo.

"Putin no debería haber invadido Ucrania, pero no es sólo Putin el culpable. Estados Unidos y la Unión Europea también son culpables", dijo Lula.

Lula, que aparece en la portada de Time esta semana, es el favorito para ganar las elecciones presidencia de octubre en Brasil, en las que espera evitar la reelección al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y volver al cargo luego de que en 2021 se anularan las condenas por corrupción que lo habían llevado a la cárcel.