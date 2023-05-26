El Papa Francisco suspendió su agenda por fiebre: Noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca tiene las últimas noticias de hoy tanto de México, como del mundo; entre las que destacan la cancelación de las actividades del Papa Francisco, debido a su estado de salud, y el retorno a clases en Puebla tras la actividad del Popocatépetl. Consulta todos los detalles a continuación.



El Papa Francisco, de 86 años, tuvo que anular su agenda prevista para hoy por tener fiebre, así lo informó la oficina de prensa del Vaticano. Cabe recordar que a finales de marzo, el pontífice fue hospitalizado en Roma por "una pulmonía aguda".



Pasajero de Asiana Airlines abre la puerta del avión en pleno vuelo

Momentos de pánico vivieron pasajeros del Airbus A321 de Asiana Airlines, cuando uno de los pasajeros abrió la puerta de emergencia del avión. El hecho quedó grabado en video.



México alista acuerdo con China y Corea del Sur para evitar tráfico de fentanilo

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el gobierno federal se encuentra alistando un acuerdo con China y Corea del Sur para cooperar en combatir el tráfico de fentanilo.



Gobierno de Puebla anuncia el regreso a clases tras la reciente actividad del Popocatépetl

Debido a que ya no hay caída de ceniza volcánica en zonas aledañas, se realizó un análisis en conjunto con la Coordinación de Protección Civil del estado, quienes confirmaron que el “actual del coloso no pone en riesgo a la comunidad escolar". Por ello, más de un millón de estudiantes tendrá que regresar a clases a partir de la próxima semana.



COEPRIS denuncia a dos clínicas privadas por casos de meningitis en Tamaulipas

Identifican más casos de contagios por meningitis en México y Estados Unidos. La COEPRIS presentó denuncia contra dos clínicas privadas en Tamaulipas.



Capturan a otro presunto homicida de periodista María Elena Ferral

La Fiscalía de Veracruz capturó a Alfredo Ernesto N, alias "El Tortillero" por el asesinato de la periodista María Elena Ferral ocurrido en marzo de 2022.



VIDEO: “Mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”, Dina Boluarte responde a AMLO

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, respondió a AMLO, luego de que el mandatario mexicano aseguró que no tenía interés en mantener relaciones diplomáticas con el país andino.



VIDEO: Sin domo de lava el Popocatépetl; continuarán explosiones y caída de ceniza por su actividad

No se observa un domo de lava en el Popocatépetl, concluyeron SEMAR y CNPC tras sobrevolarlo con un drone y grabar un video. Sin embargo, aseguraron que seguirán las explosiones.



Dos adolescentes se entregan por incendio de edificio en Sídney, Australia

Dos adolescentes de 13 años se entregaron a la policía por supuestamente causar el incendio que consumió edificios catalogados como patrimonio en un suburbio de Sídney.