Últimas noticias de hoy: No hay amparos contra distribución de libros de texto, afirma AMLO

Este martes 01 de agosto de 2023, Fuerza informativa Azteca (FIA) te mantiene al día con las últimas noticias de hoy ocurridas en México y el mundo. Lo más relevante comienza en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no hay impedimento legal para distribuir los nuevos libros de texto gratuito.

Mientras que en China, 127 mil personas han tenido que ser desplazadas por el tifón Doksuri. Y en la CDMX, un choque de una patrulla de la policía en la alcaldía Azcapotzalco dejó a tres personas lesionadas.

“Los libros van a llegar": AMLO afirma que no hay ningún impedimento para distribuir material de la SEP

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no hay impedimento legal para la distribución de los nuevos libros de texto gratuito elaborados por la Secretaría de Educación Pública. En su conferencia matutina de este 01 de agosto de 2023, el titular del Ejecutivo aseveró que los materiales estarán disponibles antes del 28 de agosto, cuando inicia el nuevo ciclo escolar.

Continúa emergencia en China por lluvias del tifón Doksuri

127 mil habitantes de China han sido desplazadas debido a las inundaciones y desplazamientos de tierra generados por alas intensas lluvias que ha dejado el tifón Doksuri. Al menos 19 personas están desaparecidas y 20 han muerto en Beijing y Hebei.

Patrulla de la SSC choca contra un automóvil en Azcapotzalco

Alrededor de las 3:00 horas de este martes 01 de agosto, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana chocó contra un automóvil particular en el cruce de la avenida 16 de septiembre y la calle Aquiles Serdán, colonia Pasteros, en la alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX, el incidente dejó a tres personas lesionadas.

Pfizer estudia recortar costes en 2023 por la baja demanda en productos contra Covid-19

El laboratorio Pfizer implementará un programa de reducción de costos en caso de que la demanda de sus productos contra la Covid-19 continúen debajo de lo esperado durante el otoño de este año. La empresa pronosticó que el 2023 tenga un punto bajo para las ventas relacionadas con productos contra la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2.

¡Golpe al fentanilo! Narco mexicano es sentenciado a 10 años de prisión en EU, confirma Ken Salazar

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, informó que Ángel Rubio Quintana, de 42 años de edad, cumplirá una sentencia de 10 años y un mes por tráfico de drogas en la Unión Americana, así como lavado de dinero. El sujeto estuvo involucrado en el trasiego de metanfetamina en botes de crema agria, así como con el tráfico de píldoras de fentanilo.

#AlMomento | @USAmbMex dio a conocer la #sentencia de 10 años de #prisión a un cabecilla vinculado a un #cártel mexicano.



👉El señalado es Ángel Rubio-Quintana, de 42 años, quien admitió haber distribuido grandes cantidades de #fentanilo, #metanfetamina y #marihuana en ese país. pic.twitter.com/4GsQdZmlA4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 1, 2023

Asaltan lujosa joyería en París y se roban más de 10 millones de dólares

Tres sujetos ingresaron a la joyería Piaget, en el Rue de la Pax en París, Francia, y hurtaron más de 10 millones de dólares en relojes suizos. Uno de los delincuentes iba armado. No hay personas heridas y las autoridades investigan el hecho.

¡Revisa lo que tomas! Cofepris emite alerta por falsificación de esta pastilla

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de Aspirina Protect de 100 miligramos. La caja del medicamento falsificado tiene la fecha de caducidad alterada y representa un riesgo a la población, porque no se tiene el registro de ingredientes y condiciones de fabricación.