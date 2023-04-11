Últimas noticias de hoy: EU termina emergencia sanitaria por Covid-19

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy martes 11 de abril de 2023 sucedidas en México y el mundo. El recorrido por la información comienza en Estados Unidos, país que declaró el fin de su emergencia sanitaria causada por el coronavirus.

Además, la joven Mayte Joselyn Aguilar está desaparecida desde el 6 de abril pasado, ya que no volvió a su casa en el Estado de México (Edomex). Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva sección en su conferencia matutina para dar a conocer los avances en la campaña contra el fentanilo.

Estados Unidos finaliza la emergencia sanitaria por Covid-19. Te decimos qué efectos tiene

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva en la cual termina la emergencia sanitaria iniciada por los contagios de Covid-19 durante el mandato de Donald Trump, en 2020. El Congreso estadounidense ya había cancelado los fondos de alivio por el coronavirus, y a raíz de esta ley, las vacunas contra el patógeno ya no serán gratuitas a partir del próximo mes de mayo.

#DíaMundialDeLaSalud | ¿De qué mueren los mexicanos?



El #Covid19 ya dejó de ser la principal causa de muerte para nuestro país; su lugar lo ocupan nuevamente las enfermedades cardíacas y la diabetes. pic.twitter.com/HhFF8YgOMS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 7, 2023

ALERTA AMBER: Mayte Joselyn Aguilar salió de casa, no volvió en Edomex

Mayte Joselyn Aguilar, de 14 años de edad, desapareció el pasado 6 de abril de 2023, cuando salió de su casa, en el municipio de Ecatepec,. Estado de México (Edomex). La menor de edad tiene ojos café, cabello lacio y negro, cejas semipobladas. Su estatura es de 1.45 metros, tez morena clara y complexión delgada. Una seña particular es que tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la frente. La ropa que usaba la última vez que se le vio era una ombliguera en color blanco, panto color negro y tenis blancos. La Fiscalía del Edomex ya emitió una Alerta Amber para acelerar su búsqueda.

AMLO estrena sección para dar a conocer avances en campaña contra el fentanilo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que tendrá una nueva sección en su conferencia matutina para dar a conocer los avances de la campaña antidrogas, en específico contra el fentanilo. Durante el encuentro con los medios de hoy 11 de abril de 2023, la Secretaría de Salud mencionó los efectos que causa el consumo de este opioide.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que su gobierno busca concientizar a los jóvenes con campaña sobre el daño que causan las drogas y presentará informes en sus mañaneras pic.twitter.com/XgvbIeFaPM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 11, 2023

“Aquí he estado”: Francisco Garduño a 15 días del incendio en Inami Ciudad Juárez

El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño reapareció tras 15 días del incendio en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó un saldo de 40 migrantes muertos. En entrevista con Fuerza Informativa Azteca, el funcionario refirió que ha apoyado a los heridos y a los familiares de los fallecidos.

Murió “Changoleón” a los 82 años; así se despidió Facundo de él

Samuel González Quiroz, conocido con el apodo de “Changoleón”, falleció esta tarde a los 82 años de edad. Facundo, conductor de televisión y humorista, le dedicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse del colaborador que ayudó a lanzar a la fama.

¡Historia de amor! Él es Jake Bongiovi, prometido de Millie Bobby Brown de ‘Stranger Things’

La actriz de 19 años de edad, Millie Bobby Brown, conocida por la serie Stranger Things, anunció su compromiso de boda con Kaje Bongiovi, hijo de la popular estrella del rock Jon Bon Jovi. En su cuenta de Instagram, la artista compartió una fotografía donde presume el anillo de compromiso, así como una frase de una canción de Taylor Swift: “Llevo amándote por tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”.

¿Qué pasará con las becas de Apoyo a la Manutención de la UNAM? Esto sabemos

La UNAM emitió un comunicado sobre las becas de Apoyo a la Manutención de la UNAM. Destacó que en el actual mes de abril lanzará la convocatoria respectiva para acceder a este tipo de beneficios para sus estudiantes de nivel licenciatura.