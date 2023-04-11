AMLO estrena sección para dar a conocer avances en campaña contra el fentanilo

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estrenó una nueva sección para dar a conocer los avances en la campaña antidrogas, específicamente el fentanilo, la cual comenzó la semana pasada. Esto se dio durante la conferencia mañanera de AMLO.

Durante la sección de los avances en la campaña antidrogas se habló de los efectos del fentanilo y el porqué es importante combatirlo en el país; en ese sentido, se recordó la estrategia de prevención en las aulas de escuelas nacionales.

Asimismo, se dio a conocer que el consumo de drogas tiene que ver con la pérdida de oportunidades, de espacios y de integración social en la juventud en la ruta de la escolaridad o del empleo. Aunado a ello, se le adjudica la desigualdad social.

Por esta razón, se mencionó, que el gobierno de México apuesta la campaña antidrogas tener alternativas a la inclusión de la juventud para evitar el acercamiento al consumo de las drogas como el fentanilo, una de las más peligrosas, pues tiene efectos muy graves.

#EnLaMañanera | Al presentar la sección “Adicciones y salud colectiva”, la secretaría de Salud advirtió que el #Fentanilo es aditivo y puede causar muerte. Reiteró que el fentanilo no se produce en México y es un problema importado. pic.twitter.com/QZMDysWTtE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 11, 2023

¿En qué consiste la campaña antidrogas para combatir el fentanilo de AMLO?

Fue el pasado 28 de marzo cuando AMLO dio a conocer la campaña antidrogas: "Si te drogas, te dañas", dirigida a los estudiantes de secundaria y de educación media superior, como una estrategia para combatir el fentanilo, un tema recurrente de críticas por parte de Estados Unidos.

Se prevé que las acciones en el aula consistan en tres intervenciones semanales de 10 a 15 minutos, se estará informando de los daños que ocasionan las drogas. La campaña de difusión consistirá en informar sobre cada una de las drogas y sus daños con spots y videos de 30 a 60 segundos para redes sociales. Asimismo, pegarán trípticos en las escuelas y darán una guía para docentes de las características de las drogas y por qué es importante evitar su consumo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que su gobierno busca concientizar a los jóvenes con campaña sobre el daño que causan las drogas y presentará informes en sus mañaneras pic.twitter.com/XgvbIeFaPM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 11, 2023

¿Cómo reconocer el fentanilo?

De acuerdo con el gobierno de México, el fentanilo también se puede conocer como:



Heroína blanca.

Heroína sintética

Chiva blanca.

Fenta.

M30.

China White.

China Girl.

Tango.

El fentanilo tiene dos presentaciones, la oral y la parental, además de que el uso no médico es en polvo blanco, tabletas, comprimidos e incluso dulces. Las formas de empleo es inyectado de manera intravenosa o intramuscular; inhalado o con parches en la piel.

Asimismo, se informó que en el año 2020 en México 26 muertes fueron adjudicadas al consumo de fentanilo, mientras que en Estados Unidos hubo 68 mil 630. Para el año 2021, se reportaron 19 en México y 80 mil 441 en EU.