¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 11 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este martes 11 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO estrena sección para avances en campaña antidroga

AMLO estrenó una nueva sección para dar a conocer los avances en la campaña antidrogas, específicamente el fentanilo, la cual comenzó la semana pasada. El gobierno de México apuesta la campaña antidrogas tener alternativas a la inclusión de la juventud para evitar el acercamiento al consumo de las drogas como el fentanilo, una de las más peligrosas, pues tiene efectos muy graves.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que su gobierno busca concientizar a los jóvenes con campaña sobre el daño que causan las drogas y presentará informes en sus mañaneras pic.twitter.com/XgvbIeFaPM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 11, 2023

AMLO habla sobre la compra de 13 plantas a Iberdrola

AMLO detalló que la compra de 13 plantas a Iberdrola fue una buena decisión, además de que con esto se garantiza el suministro de energía eléctrica para el país. Asimismo, dio a conocer que las plantas tienen un mayor promedio de vida que las construidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Qué dijo AMLO sobre los centros migratorios tras encuentro con el padre Solalinde?

Tras la reunión de AMLO con el padre Solalinge, el presidente aclaró que se encuentra buscando soluciones para evitar que ocurran más tragedias como el incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua. La desaparición del Instituto Nacional de Migración (INM) no es un hecho, se encuentra en análisis, aseveró.

¿Qué dijo AMLO sobre la iniciativa de Morena con partidos de oposición contra el Tribunal Electoral?

Durante la mañanera de AMLO, este fue cuestionado sobre la iniciativa que se discutirá hoy por parte de Morena, PRI, PAN y PRD para limitar las acciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sobre esto, aseveró que no ve con buenos ojos al Tribunal porque ha hecho cosas indebidas.