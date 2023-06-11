Últimas noticias de hoy: Sismo remece la isla de Japón

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy domingo 11 de junio de 2023, para que estés al tanto de lo que sucede en México y el mundo. El recorrido informativo comienza en Asia, donde ocurrió un sismo en Japón.

Mientras que en México, el partido Morena realiza su consejo nacional para definir el método que servirá para elegir a su candidato a la presidencia. Además, un conductor en estado de ebriedad chocó contra un taxi en la Ciudad de México (CDMX).



VIDEO: Sismo de 6.2 sacude el norte de Japón; se esperan fuertes réplicas

Este domingo 11 de junio de 2023, la isla de Hokkaido en Japón sufrió un fuerte sismo de magnitud 6.2; el fenómeno natural ocasionó que las autoridades se desplegaran alrededor de la zona para pedirle a los ciudadanos que guardaran la calma.

Tras el incidente, las autoridades de la isla indicaron que el terremoto se originó a 136 kilómetros de profundidad en el sector sudoccidental de Hokkaido; la Agencia Metereológica de Japón le pidió a sus ciudadanos mantenerse alerta sobre las réplicas que puedan presentarse en los próximos días.

¿Cómo se elegirá al candidato? Últimas noticias del Consejo Nacional de Morena en vivo

Este domingo 11 de junio de 2023, el Consejo Nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) realiza una reunión para definir el método en el cual elegirá su candidato que competirá por la presidente de México en las elecciones 2024.

Conductor ebrio volcó tras chocar contra un taxi de la CDMX

Un conductor de un automóvil chocó contra un taxi en las calles Doctor Vértiz y Doctor Tío de la Loza, en la colonia Doctores, de la Ciudad de México (CDMX). El saldo de este incidente es de dos personas lesionadas. A las tres de la mañana de este domingo 11 de junio de 2023, el chofer del auto particular, en aparente estado de ebriedad, cruzó la luz roja del semáforo e impactó con el auto de alquiler, el cual se volcó.

Morena da a conocer método de elección de candidato presidencial

En un mensaje a medios, Alfonso Durazo mencionó las condiciones para decidir el candidato presidencial de Morena para las elecciones 2024. Será decidido por una encuesta, que contará con cuatro y hasta seis aspirantes. La encuesta será realizada el 31 de agosto. El Movimiento de Regeneración Nacional presentará a su candidato presidencial el próximo 6 de septiembre.

Japón se equivoca si continúa su plan de verter agua radiactiva de Fukushima al Océano Pacífico: especialista

A pesar de la oposición dentro y fuera de Japón, el país continuará con su plan de verter agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. El país nipón comenzará a verter esa agua contaminada al mar a partir del 12 de junio, son aguas con residuos nucleares que fueron utilizadas para enfriar los reactores dañados de la central nuclear de Fukushima, hasta el momento es una prueba que durará dos semanas con la que quiere comprobar el funcionamiento del dispositivo de cierre de emergencia.

Hombre es arrollado en Línea 5 del Metro CDMX tras intentar recuperar su reloj

Un hombre cayó a las vías en una estación de la Línea 5 del Metro CDMX este domingo 11 de junio de 2023 debido a que cayó su reloj. Este suceso provocó el corte de energía eléctrica y labores de los cuerpos de emergencia.