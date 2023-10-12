Últimas noticias de hoy: Rusia es sancionada por el Comité Olímpico Internacional

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy jueves 12 de octubre de 2023 en México y el mundo. Lo más relevante comienza en Rusia, donde el Comité Olímpico Internacional sancionó a su similar en dicha nación debido a las acciones que realizaron contra deportistas de Ucrania.

Además, en Michoacán, reportaron la agresión con drones ejecutada contra la comunidad de “El Alcalde”. Mientras que en Chiapas liberaron a 15 de los 50 secuestrados procedentes el municipio de Altamirano.

Castigo para Rusia: El COI suspende al Comité Olímpico Ruso por sus acciones contra Ucrania

El Comité Olímpico Internacional suspendió hasta nuevo aviso al Comité Olímpico de Rusia, debido a que “violó la integridad territorial del Comité de Ucrania”. Por este motivo, la bandera rusa no formará parte de la justa olímpica de París 2024, mientras que se reservan el derecho de participar a los deportistas independientes con pasaporte ruso.

Castigo para #Rusia.



Los Juegos Olímpicos de #París2024 no tendrán la bandera de #Rusia, pues el Comité Olímpico Internacional confirmó nuevas sanciones al comité ruso.https://t.co/Khrb71bF7P pic.twitter.com/0KrMww7DNE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2023

Con drones y explosivos atacan comunidad “El Alcalde” en Apatzingán

Habitantes de la comunidad “El Alcalde” del municipio de Apatzingán, Michoacán, reportaron ser víctimas de un ataque con explosivos lanzados desde drones, los cuales afectaron la capilla local y al menos una casa habitación.

Liberan a 15 de los secuestrados en Altamirano, Chiapas; negocian liberación de otros 50

Jorge Cruz Pineda, subsecretario de Gobierno de Chiapas, informó que 15 personas, de las secuestradas de la comunidad de Altamirano, quedaron liberadas y en las próximas horas podrían quedar en libertad las demás que fueron retenidas tras sostener una reunión con autoridades en Tuxtla Gutiérrez el martes 10 de octubre pasado.

#Chiapas | Liberan a 15 de los 60 secuestrados.



A Rogelio Hernández, líder del grupo Ejido Altamirano, se le atribuye la quema de alrededor de 29 casas. Este conflicto sería el posible móvil por el que se efectuó un secuestro masivo.@Alberto_Chame nos cuenta en @HechosAM. pic.twitter.com/1Bdj3GaNBx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2023

Texas instala otro retén para exportaciones en frontera con Ciudad Juárez

Esta mañana, policías estatales de Texas instalaron un retén para exportaciones a la salida de la aduana en Ciudad Juárez, Chihuahua provocando kilométricas filas de camiones de carga.

¡Panteón Rococo dará un concierto gratis! Será en el Tren Suburbano: ¿Cuándo y cómo asistir?

Los fans de Panteón Rococó están de fiesta, ya que la legendaria banda mexicana de ska ofrecerá un concierto muy especial en el Tren Suburbano. El evento se llevará a cabo hoy 12 de octubre de 2023 a las 16:00 horas, y será un espectáculo único que no te puedes perder.