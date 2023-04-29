Senado aprueba Ley 3 de 3 contra deudores alimentarios: Últimas noticias de hoy en México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy sábado 29 de abril de 2023 en México y el mundo. Las noticias comienzan con la aprobación del Senado en la Ley 3 de 3 para que ningún deudor alimentario o violentador pueda ocupar un cargo popular.

El Zócalo de la Ciudad presenció el concierto de la cantante española, Rosalía, quien reunió a más de 100 mil personas en uno de los sitios más importantes de la capital; entre los temas destacaron Saoko, Malamente, Motomami y sorprendió a los presentes cuando interpretó La Llorona.

En noticias del mundo, la cifra de muertos por la investigación de una secta en Kenia sigue en aumento, esto luego de que el gobierno convocó toque de queda en el lugar donde vivía el pastor acusado de ordenarle a sus seguidores ayunar hasta la muerte.



Senado regresa a sesionar, aprueban reformas enviadas por diputados

Con la aprobación de la Ley 3 de 3 se busca que se blinde a los cargos públicos de aquellos ciudadanos con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal

La “Motomami” Rosalía pone a bailar a 160 mil en el Zócalo de CDMX

Luego de una larga espera, “la Rosalía” por fin se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) ante unos 160 mil asistentes, mismos que la recibieron con los brazos abiertos.

Peso Pluma: el primer artista de regional mexicano brilla en ‘The Tonight Show’

Hassan Emilio Kabande, de 23 años, mejor conocido como Peso Pluma brillo en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon; el artista de regional mexicano marcó sin precedentes al montar debut en un programa estadounidense con su sencillo 'Ella baila sola'.

Se registra una baja en el precio de la gasolina en México hoy

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el precio de la gasolina en México hoy se mantiene de la siguiente forma, denotando una ligera disminución al día anterior:

- Gasolina Regular precio por litro: 21.94 pesos

- Gasolina Premium precio por litro: 24.27 pesos

- Diésel precio por litro: 23.71 pesos



Jóvenes revelan qué causó la pelea en las trajineras de Xochimilco

El incidente de la pelea en las trajineras de Xochimilco que se hizo viral en redes sociales el pasado 22 de abril del 2023 dejó a un joven con contusiones, ¿qué pasó? Aquí la versión de los hechos con FIA.



Hombre mata a tiros a 5 hondureños en Texas; había un niño

Un hombre mató a balazos a cinco personas de origen hondureño; el sospechoso está prófugo y lo buscan con perros, hombres a caballo, así como drones en el aire.

