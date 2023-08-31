Últimas noticias de hoy: AMLO critica declinación de Beatriz Paredes

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene al tanto de las últimas noticias de hoy jueves 31 de agosto de 2023 ocurridas en México y el mundo. Este día, el presidente AMLO opinó sobre el proceso de elección de la coordinación nacional del Frente Amplio por México.

Además, en la Ciudad de México (CDMX), la actriz española Mónica Pont reportó que fue víctima de un asalto. Mientras que el gobierno redujo en un 20% las operaciones diarias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Gané la apuesta”: AMLO critica baja de Beatriz Paredes del Frente Amplio por México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que la elección de la coordinación del Frente Amplio por México es un “asunto cupular”. En su conferencia matutina de este jueves 31 de agosto de 2023, el mandatario criticó que Beatriz Paredes, aspirante del PRI, haya declinado el proceso, en favor de la panista Xóchitl Gálvez.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó al Frente Amplio por México por evitar ir a su consulta ciudadana y adelantar el triunfo de @XochitlGalvez como futura candidata presidencial del PRI-PAN-PRD pic.twitter.com/EwfVAqJhMp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 31, 2023

Actriz española y su hijo sufren asalto a mano armada en la CDMX

Mónica Pont, actriz española que reside en la Ciudad de México (CDMX), reveló que fue víctima de un asalto en su propio domicilio hace unos días, hecho por el que advirtió a las personas a evitar viajar al país con artículos de lujo. Consideró que existe una banda que opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “que te sigue hasta tu casa y no tiene reparos en dispararte para robarte lo que llevas encima”.

¿Y mi vuelo? AICM reducirá operaciones en un 20% por saturación

Este jueves 31 de agosto de 2023, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución para reducir de 52 a 43 las operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la reducción de casi 20 por ciento de despegues y aterrizajes que se hagan desde el #AICM y que entrará en vigor a partir del 29 de octubre pic.twitter.com/RV7kBshAbd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 31, 2023

Ante “desorden” de encuestas de Morena, se extenderán un día más

El partido Morena anunció que extenderá un día más la encuesta para determinar quién será el Coordinador o coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, ante los reclamos realizados por el aspirante Marcelo Ebrard.

Explota una cocina en primaria de Iztapalapa y deja tres heridos

La cocina de la escuela primaria “Prisciliano Martínez López”, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la CDMX, tuvo una emergencia debido a la explosión de una olla exprés. Bomberos y paramédicos acudieron a la zona.



Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial del Frente Amplio por México en elecciones 2024

El comité organizador del Frente Amplio por México (FAM) confirmó que será Xóchitl Gálvez quien encabezará la coordinación de la oposición en las elecciones 2024. La consulta ciudadana del FAM para elegir a su coordinador nacional, programada para el domingo 3 de septiembre, quedó cancelada.

Lozoya logra suspender proceso por Agronitrogenados

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, logró que un juez de control federal suspendiera el proceso que se le sigue por el delito de lavado de dinero dentro del caso Agronitrogenados.