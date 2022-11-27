Marcha de AMLO, últimas noticias de México hoy 27 de noviembre 2022

Comienza este domingo 27 de noviembre con las últimas noticias de México y el mundo; entre las que destacan la marcha de AMLO rumbo al Zócalo capitalino y las protestas en China.



Marcha de AMLO

Cientos de personas salieron del Ángel de la Independencia y marchan junto al presidente López Obrador.

Protestan en China por restricciones por Covid-19

En Shangai, China, cientos de ciudadanos protestaron contra las restricciones por Covid-19 tras el incendio de Urimqi, el cual cobró 10 vidas, un incidente mortal que desató la ira de las personas.



Tenoch Huerta explicó por qué vio el partido de México con AMLO

El actor Tenoch Huerta dio las razones de por qué se reunió con el presidente AMLO para ver el partido de México contra Argentina, donde el Tri perdió 2 a 0.



Autoridades de CDMX alertan sobre agencias de viaje falsas

La Unidad de la Policía Cibernética fue la encargada de detectar la red de posibles cuentas fraudulentas que ofrecían paquetes vacacionales a precios bajos, gracias al monitoreo constante de la web.



Caso Wendy Yajaira

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que un Juez de Control y Enjuiciamiento vinculó a proceso a Juan Vicente “N”, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Wendy Yajaira.



Detienen a sujeto que disparó al aire en Iztapalapa

Gracias a una denuncia ciudadana, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron a un sujeto por “echar balazos” al aire en la alcaldía Iztapalapa.



Crisis sanitaria en Durango

Este domingo 27 de noviembre, la Secretaría de Salud de Durango informó que aumentaron de 12 a 16 las muertes por meningitis en Durango, mientras los casos se mantienen en 66.



El "Talibán" recibe 47 años de cárcel

Mario Iván Rosales Silva, alias “Talibán”, recibió una sentencia de 47 años y 6 meses de cárcel por el asesinato de una persona en febrero de 2020 en Chimalhuacán, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).