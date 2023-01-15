Línea 12 Metro CDMX, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te mantiene informado sobre las últimas noticias de México y el mundo para hoy 15 de enero de 2023, entre estas destacan: Reapertura de la Línea 12 del Metro CDMX y accidente aéreo en Nepal deja al menos 68 muertos.



Reapertura Línea 12 Metro CDMX

A través de una conferencia de prensa la jefa del Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer sobre la reapertura del tramo subterráneo de la Línea 12 en el Metro CDMX.



Accidente aéreo en Nepal

Sesenta y ocho personas murieron este domingo 15 de enero tras estrellarse un vuelo nacional en Pokhara, informó la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, en el peor accidente aéreo ocurrido en tres décadas en la pequeña nación del Himalaya.

Entre los pasajeros del avión bimotor ATR 72 había tres bebés y tres niños, según el comunicado de la Autoridad de Aviación Civil. También un argentino, cinco indios, cuatro rusos, un irlandés, dos surcoreanos, un australiano y un francés.



Sacerdote fue quemado vivo en Nigeria

Este domingo 15 de enero de 2023, hombres armados quemaron hasta la muerte a un sacerdote católico e hirieron a otros en el noroeste de Nigeria, tras el aumento en la violencia a un mes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales.



Al menos 30 muertos por ataque ruso de Ucrania

Después del ataque ruso con misiles a un edificio de departamentos en Ucrania, el saldo de muertos subió a 30 este domingo 15 de enero; sin embargo, los equipos de rescate consideran que entre 30 y 40 personas podrían seguir atrapadas bajo los escombros.



Murió Guadalupe Rivera Marín

Este domingo 15 de enero de 2023 murió Guadalupe Rivera Marín, hija del muralista mexicano Diego Rivera y de la novelista Guadalupe Marín, a la edad de 98 años. La noticia la dio a conocer Leticia Vallín, encargada de la vinculación institucional de la Fundación Diego Rivera a través de su cuenta de Twitter.



Un convoy del Metro CDMX se separó

Nuevo incidente en el Metro CDMX, pues durante la tarde de este domingo 15 de enero, usuarios reportaron que al menos tres vagones de un tren se separaron en la estación Polanco, correspondiente a la Línea 7.

