Detención de Matteo Messina, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te mantiene informado sobre las últimas noticias de México y el mundo para hoy 16 de enero de 2023, entre estas destacan: Detención de Matteo Messina y el día más triste del mundo, conocido como "Blue Monday".



Detención de Matteo Messina

El jefe de la mafia más buscado de Italia, Matteo Messina Denaro, fue arrestado en su Sicilia natal después de 30 años prófugo. El hombre, ahora de 60 años, fue llevado a un lugar secreto por la policía; enfrenta una cadena perpetua.



Blue Monday

El Blue Monday es considerado como el día más triste del año de acuerdo con un cálculo matemático realizado por el psicólogo de la Universidad de Cardiff. Él determinó el tercer lunes de enero como el día más triste.



Metro CDMX

Otro incidente en el Metro CDMX, usuarios reportaron en Twitter sobre un apagón en la Línea 7, misma que la tarde del pasado domingo 15 de enero sufrió la separación de un convoy.



Se investigan inicdentes atípicos en Metro CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que ya van cuatro incidentes “atípicos”, luego de la separación de dos andenes en la Línea 7 del Metro CDMX, durante el fin de semana.



Extraditan a presunto líder

Leonardo Jiménez Rodríguez, presunto líder de una organización dedicada a la trata de personas, quien operaba desde el estado de Tlaxcala, fue requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, por lo que fue extraditado a Estados Unidos.



Banxico dejará de circular billete de 20 pesos

El Banco de México (Banxico) informó que dejará de emitir el billete de 20 pesos, y serán remplazados por las monedas de la misma denominación. Esto será poco a poco hasta 2025.



IMSS realiza cirugía de corazón a recién nacido

Durante más de ocho horas, médicos del Insitituto Mexicano del Servicio Social (IMSS) de hospital La Raza realizaron una operación que no se veía en la institución desde hace 10 años, pues involucró la vida de un bebé recién nacido y una intervención quirúrgica en el corazón poco común, producto de una malformación en el órgano detectada semanas atrás.