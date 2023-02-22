Guerra de Rusia y Ucrania: ¿Qué ha pasado en un año?

El 24 de febrero se cumple un año de la guerra de Rusia y Ucrania, la cual en pocos días dejó un millón y medio de ucranianos refugiados, principalmente en Polonia, de acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Desde entonces, varios acontecimientos han marcado el conflicto; especialmente la ayuda de occidente a Volodimir Zelensky a través de apoyo económico y sanciones a Rusia.

Uno de los eventos que más temor causó fue el enfrentamiento en la planta nuclear más grande de Europa, en Zaporiyia; No obstante, los ucranianos lograron quedarse con el control.

Después comenzaron las investigaciones contra Rusia por crímenes de guerra, cuando se encontró una fosa con cientos de cuerpos de civiles que fueron masacrados en Bucha, y ese fue solo el inició de muchas más encontradas en otras ciudades.

En septiembre, Ucrania dio una dura batalla a Rusia recuperando algo de su territorio, aunque el ejército de Moscú seguía dominando zonas limítrofes al este del país.

La ONU estima que actualmente hay ocho millones de refugiados ucranianos, al menos siete mil civiles muertos, además de 13 mil soldados ucranianos y seis mil rusos como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania.