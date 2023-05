¿Tenemos más de 5 sentidos? Esto dice la UNAM

Los sentidos que más conocemos son la vista, olfato, oído, gusto y tacto, estos nos permiten percibir el mundo, pero no son los únicos. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica sobre otros que nos pertenecen y no les damos la importancia que merecen

Los sentidos conectan al ser humano con el mundo exterior, pues reciben informaciones y estímulos que a su vez transforman en señales eléctricas y estas al sistema nervioso. Pero no conocemos todos los que podemos tener.

Los otros sentidos del ser humano

La UNAM habla de otros dos sentidos: la interocepción y la propiocepción. De acuerdo con la neurocientífica española Nazareth Castellanos, investigadora del Laboratorio Nirakara-Lab, cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, el primero de estos es el más importante.

La interocepción nos permite percibir todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, en nuestras vísceras (corazón, pulmones, intestino, vejiga…), aunque, a decir de Luis Delgado Reyes, académico del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina, últimamente se considera que también capta información no visceral, como la respiración, el hambre, la sed, la saciedad, los estremecimientos, las sensaciones genitales, las jaquecas, el dolor ocasionado por la fractura de un hueso, etcétera.

Unplash La UNAM habla de otros dos sentidos: la interocepción y la propiocepción

“El incremento en la frecuencia cardiaca que experimentamos cuando nos da un ataque de ansiedad o las ‘maripositas’ que sentimos en el estómago cuando vemos a alguien que nos gusta son señales interoceptivas”, señala Mónica Andrea López Hidalgo, profesora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Juriquilla, y especialista en neurociencias de sistemas.

En cuanto a la propiocepción, nos proporciona la capacidad de detectar el movimiento y la posición de nuestros músculos y articulaciones, y, de este modo, estar conscientes de nuestra postura corporal con respecto al medio que nos rodea.

“Cuando alguien está sentado en una mesa platicando con otra persona, su cerebro ya ha recibido señales propioceptivas, gracias a las cuales sabe dónde se encuentra su mano derecha y a qué coordenada debe dirigirla para coger su celular sin voltear a verlo”. Si uno no se siente a sí mismo y no advierte el lugar que ocupa en el espacio, tampoco puede ejecutar nada”, indica la profesora universitaria.





En las dos últimas décadas se ha observado, mediante neuroimágenes, que estos dos sentidos (la interocepción y la propiocepción) repercuten también en el estado de ánimo, la toma de decisiones y las funciones cognitivas.

¿Cómo beneficia entender la interocepción en relación con la ansiedad?

De acuerdo con lo explicado por la UNAM, la ansiedad está asociada a un incremento en la frecuencia cardíaca, lo cual desencadena más ansiedad. En opinión de López Hidalgo, debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo, a comprender las señales que nos envía y a calmarlo.

“¿Cómo puedo tranquilizar mi cuerpo si tengo ansiedad? Bajando la frecuencia cardíaca por medio de una respiración más profunda y pausada. Si aprendo a escuchar mi cuerpo, a comprender las señales que me envía y a calmarlo, estaré en condiciones de retroalimentar mi cerebro de manera diferente para que, por ejemplo, no se sobreactive ante una futura situación que pueda desencadenar en mí un estado de ansiedad. Es primordial aprender a escuchar nuestro cuerpo porque, en cualquier circunstancia, el cuerpo se comunica con el cerebro y el cerebro con el cuerpo. O sea, mente y cuerpo no están disociados, forman un solo sistema”, abunda el académico Luis Delgado Reyes.