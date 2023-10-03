UNAM ofrece beca de hasta 5 mil pesos, ¿cómo puedes obtenerla?

En apoyo a todos los estudiantes de la UNAM, la institución ha lanzado la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico que ofrece un estímulo económico de hasta 5 mil pesos para todos aquellos que lo necesiten, ¿quieres saber cómo participar? Te contamos todos los detalles.

Lo primero que debes saber es que esta beca es para apoyar a los estudiantes que por razones económicas estén pensando en abandonar sus estudios. El estímulo económico corresponder al periodo de septiembre de 2023 a junio de 2024 y se otorgará un equivalente de hasta 5 mil pesos.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la beca de la UNAM?

Para solicitar la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico es necesario que los alumnos interesados cumplan con los siguientes requisitos:



Ser mexicanas(os).

Estar inscritas(os) a partir del segundo año o tercer semestre en algún plantel de licenciatura de la UNAM y que requieran del apoyo económico para continuar sus estudios.

Ser académicamente irregulares, con hasta un máximo de cinco asignaturas adeudadas o regulares que tengan un promedio general entre 6.0 y 7.99.

Provenir de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a 8 salarios mínimos per cápita mensuales.

Registrar la solicitud de ingreso a la beca a través del Sistema INTEGRA ( https://www.integra.unam.mx

Las(os) alumnas(os) que deseen solicitar su ingreso a la modalidad de beca deberán contar con una cuenta de correo electrónico personal, activa y vigente, con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y con un número telefónico donde puedan ser localizadas(os).

¡Tómalo en cuenta! El registro ya se encuentra abierto y los estudiantes tendrán como fecha límite para participar en el proceso de selección hasta el próximo domingo 8 de octubre.

¿Cuánto dinero da la beca de la UNAM?

La Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico de la UNAM ofrece un monto máximo de cinco mil pesos correspondiente a los 10 meses de clases, con excepción de quienes cursen el último semestre de la licenciatura.

El pago mensual será de 500 pesos de octubre de 2023 a junio de 2024; sin embargo, el número de becas otorgadas estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.

¿Cuáles son las becas que ofrece la UNAM en 2023?

Durante el semestre 2023-2, la UNAM ofrece las siguientes becas en distintas modalidades para el nivel licenciatura, las cuales, son:



Alumnos deportistas de la UNAM 2023-1,

Apoyo Nutricional 2023-1, así como la segunda convocatoria

Beca de Manutención

Beca de Manutención Extraordinaria

Beca FAEL y Beca AEA Extraordinaria

Beca FAMU Extraordinaria 2023-1

Los requisitos pueden variar dependiendo del apoyo económico que se desee solicitar, por lo que te recomendamos permanecer atento a las convocatorias de inscripción y no perder detalle de las disposiciones.