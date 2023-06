UNASUR y los cómplices de la dictadura en Venezuela | POR AMOR A LA PRECISIÓN

Lula Da Silva y sus amigos de izquierda se convirtieron en cómplices del dictador y en lugar de condenar la ausencia de libertades emplazaron a deconstruir “la narrativa impuesta” en Venezuela.

¡Están viendo y no ven! En Venezuela se violan los Derechos Humanos a diestra y siniestra. Hay encarcelamiento a opositores y se vive la peor crisis económica de todos los tiempos en países que no enfrentaron una guerra.

Y no lo digo yo, que valgo pa’ pura riata, si no el Informe 2022 de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Ellos sí son expertos y saben cosas.

Entonces, si es verdad el estado deplorable de las cosas en Venezuela... ¿por qué chingados lo respaldan Lula Da Silva y sus amigos de la ola más reciente de la izquierda en sudamérica? ¡Ah! ¿No sabían? Vámonos por partes.

La iniciativa UNASUR

El pasado martes, 30 de mayo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva convocó a los mandatarios de los 12 países de sudamérica a una reunión en Brasilia para revivir una vieja iniciativa venezolana: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Un mecanismo multinacional que fue propuesto por allá de 2007 por el entonces “comandante presidente” de Venezuela, Hugo Chávez, para alcanzar una integración superior a la Comunidad Andina y el mismísimo Mercosur.

La UNASUR entró en vigor en 2011 y luego de una gestión de acero... de a cero resultados, fracasó y se disolvió, dejando a Venezuela, Perú, Guyana y la poderosa Surinam (que tiene un PIB al de la alcaldía Benito Juárez) como los únicos miembros del mecanismo. Ni más ni menos.

El problema de revivir a los muertos

Fue así como Lula Da Silva convocó a los mandatarios de la izquierda suramericana para revivir la UNASUR que no se juntaba desde el 2014. ¿Y se llegó a algo? Nariz. Solo se hizo énfasis en la “necesidad de reactivar” el mecanismo, que en la mayoría de los casos requiere ratificación del Legislativo.

Pero, lo que sí sucedió fue la reactivación de las relaciones sudamericanas con Venezuela bajo el pretexto de “integración” y que son “gobiernos de izquierda”, a pesar de que ahí andaba el peñismo guaraní que es, más o menos, el PRI de Paraguay.

Y no solo eso pues, en este concierto de las naciones no hubo nada más cínico que los dichos del dictador Nicolás Maduroquien aprovechó para “aclarar” que lo que ocurre en su país no es más que una narrativa impuesta sobre Venezuela.

“La historia y la verdad va más allá de las narrativas que se han impuesto sobre Venezuela [...] Abramos ese nuevo camino, con tolerancia, diálogo y respeto [...] Bastante daño le ha hecho la ideologización extrema de las relaciones entre nuestros países y gobiernos”.

Jijo de su bolivariana madre.

Víctimas de “la narrativa”

Hoy Venezuela tiene una crisis humanitaria. Un millón de venezolanos huyeron de su país y pidieron asilo en Colombia, como consecuencia de esa “narrativa”, de la que habló Maduro.

Solo en el Informe 2022 del MIIV se documentó la detención ilegal de 122 personas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes… en esa Venezuela de “la narrativa”.

Y qué decir de la notable crisis económica de la última década como fruto de ficciones políticas que de verdadera política económica.. tal y como lo explicaron varios expertos a nuestros amigos de la Voz de América, hace un par de años.

Con las víctimas a flor de piel, Lula Da Silva y sus amigos de izquierda se convirtieron en cómplices del dictador y en lugar de condenar la ausencia de libertades emplazaron a deconstruir “la narrativa impuesta” en Venezuela por la propia “para que la gente cambie de opinión”.

No cabe duda de que en efecto hay “una narrativa” en Venezuela… pero no sabemos si está o no al servicio del cínico dictador que con el pretexto de la izquierda convenció a sus amigos de que en su país las cosas son distintas. ¿O ustedes qué piensan?