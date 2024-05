¡Terror urbano! Aumenta el abandono de casas por la inseguridad en México

Hay una gran preocupación en México por el aumento de casas que son abandonadas. Las unidades habitacionales se han convertido en lugares fantasma.

Decenas de casas son abandonadas en fraccionamientos ubicados en municipios que parecen cercanos a las grandes urbes como la Ciudad de México.

“No tienen puertas, no tienen ventanas, la verdad no se llevan los tabiques porque yo creo que no les sirven, pero están totalmente desmanteladas”, dijo Luis Enrique Jiménez, habitante de una unidad habitacional en Zumpango, Estado de México.

Las hileras de viviendas solas se ven como un terror urbano. Algunas se pierden entre los pastos crecidos y otras entre la basura. Esto ya es una problemática nacional.

¿Dónde hay más casas abandonadas en México?

De acuerdo con el Inegi, hay 6 millones 155 mil viviendas abandonadas en México. El Estado de México concentra el 10% del total, con 611 mil 159; le sigue Veracruz, con 474 mil; Jalisco, con 451 mil 590; Michoacán, con 313 mil 707; y Guanajuato, con 313 mil 437.

Fraccionamientos que tienen más de 20 años de construcción, estaban fincados en un principio con grandes sueños, que terminaron derrumbándose principalmente por la inseguridad y la lejanía de los centros de trabajo.

“Los usan como dormitorios, sí, nada más dejan a sus familias y se tienen que ir a trabajar, salen a las 4 de la mañana y regresan a las 9, 10 de la noche, pero por lo mismo, porque aquí no hay trabajo”, dijo Luis Enrique Jiménez, habitante en una unidad habitacional en Zumpango.

Hay una ola de invasión de predios por abandono de casas

Luis Alberto Salinas, investigador del Instituto de Geografía, de la UNAM, consideró que el hecho de que los centros de trabajo estén lejos de las casas, también genera que las abandonen.

“Con esas problemáticas pues muchas familias lo que deciden es regresar, retornar a alquilar o con familiares, entonces las viviendas quedan desocupadas o abandonadas”, señaló.

Sin embargo, las casas abandonadas generan otro problema: la invasión de predios. “Sí se producen muchas problemáticas sociales que tienen que ver con inseguridad, que tienen que ver con que muchos espacios de vivienda digamos son espacios en donde hoy en día, hay mucha basura”, consideró el investigador de la UNAM.

Las casas abandonadas representan el 14% del parque habitacional en el país. Eso, en el México de los contrastes, que cada vez demanda más vivienda digna.