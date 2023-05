IEEM presenta las urnas electrónicas que se utilizarán en elecciones 2023, ¿cómo serán?

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó la presentación de las urnas electrónicas que se utilizarán en las elecciones 2023 para la gubernatura, las cuales se realizarán el próximo domingo 4 de junio. En la presentación también se explicó cómo será el voto electrónico.

En la reunión se encontraba Amalia Pulido, consejera presidente del IEEM, Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Patricia Lozano, consejera del IEEM, entre otros.

En su participación, Carla Humphrey mencionó que hace más de 30 años votando de la misma manera, además de que el costo tan elevado de las elecciones viene desde el combate a la desconfianza de las personas. Además de que el uso de las tecnologías para el desarrollo de las elecciones en el país no es algo nuevo.

¿Las urnas electrónicas para elecciones 2023 pueden ser hackeadas?

Carla Humphrey negó que las urnas electrónicas pueden ser hackeadas porque no están conectadas a internet, por lo que no dependen de la conectividad. Asimismo, todas tienen autonomía de funcionamiento, por lo que no pasa nada si se corta la luz, ya que cada una tiene una batería integrada.

La consejera del INE, aseveró que es falso que las urnas electrónicas no permiten el conteo del voto, pues señaló que las actas que imprimen se cotejan con el acta de cierre de votación que emite la urna.

El voto electrónico no es algo bueno, afirmó, alrededor del mundo, este comenzó cerca de 1960, por lo que el INE pide a la población confiar en que las urnas electrónicas son seguras, además de que de esta manera se reduce el gasto en el proceso democrático.

¿Cómo serán las urnas electrónicas implementadas en elecciones 2023?

Las urnas electrónicas imprimirán testigos que almacenarán para que pueda cotejarse con el acta de cierre de votación que emita la urna, además de que todos los modelos tienen certeza de que están aptos para la emisión del voto en las elecciones 2023, pues el Instituto Politénico Nacional (IPN) ha emitido recomendaciones para su mejor funcionamiento.

Para el Edomex se implementarán dos modelos de urnas electrónicas. Para indicar al dispositivo que se desbloquee y pueda la persona emitir el voto, será necesario ingresar un código que solo tendrá la mesa electoral.