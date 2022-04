Sin los puntos de Va por México no respaldarán Reforma Eléctrica: oposición

El PAN, PRI y PRD advierte que si no se incluye su propuesta de 12 puntos en el dictamen no darán voto a favor de la iniciativa presidencial de Reforma Eléctrica . Esto luego de que el líder de Morena, Ignacio Mier, señaló que simpatizan con 6 de ellas.

Pero Rubén Moreira, líder del PRI en San Lázaro, aclaro “presentamos nuestras propuestas, hemos dicho que son 12 puntos, no 6. Vamos por nuestras 12, que se integren. Nosotros queremos nuestras 12, que tienen los principios del PAN, del PRI y del PRD”.

Incluso, fue más allá, reitero que si Morena no entiende y pretende incluir otras propuestas deberán revisarlo minuciosamente por lo que la discusión deberá posponerse.

“Si ellos las agarran y son las únicas 12, bueno, pues eso es una ventaja para nosotros. Pero si agregan más, pues todo se tiene que revisar. Por eso nosotros hemos dicho que el momento oportuno para resolver es pasando las elecciones”, señaló el priista.

PAN fija su postura.

En el PAN, dicen hay cosas en la propuesta eléctrica del gobierno que son intransitables.

“Si no se corrige el tema del despacho, no hay forma en la que pudiera yo acompañar, por qué, porque creo que la competencia beneficia a las y a los mexicanos. Para mí que privilegien energías que no son limpias o que son más caras, por supuesto que es intransitable. No nos vayamos con la finta de pues 6 de 12 y 8 de 10, no estamos jugando, estamos legislando, estamos ante la posibilidad de modificar nuestra Constitución”, sostuvo José Elías Lixa, vicecoordinador de la bancada panista en San Lázaro.

Panistas y priistas descartaron una rebelión entre sus legisladores, como señala el presidente López Obrador para darle el voto a favor.

“Pues yo tengo la información de que varios de allá van en contra. Pues todo mundo dice lo que quiere decir acá”, aseveró Rubén Moreira.

La oposición también rechazo los dichos de presidente sobre presiones del exterior.

“A nosotros no nos han presionado. Es pública las reuniones que tenemos. Se han tratado, bueno, aquí estuvo el embajador y ustedes vieron que no ha habido ninguna presión”, afirmo el líder de los priistas.

La coalición Va Por México indicó que, si Morena insiste en someter a votación el dictamen de la reforma eléctrica en la Semana Santa, tendrá que modificar el calendario de sesiones, pues, hasta hoy están catalogados como días inhábiles.