Vacunas de AstraZeneca contra Covid-19 llegan a México

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que llegó el séptimo embarque de vacunas contra Covid-19 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se tratan de 870 mil dosis de AstraZeneca con las que se reanudan los envíos de los antígenos a nuestro país.

En un mensaje en redes sociales, el canciller Ebrard agradeció, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, a las autoridades de India por su apoyo en estos tiempos difíciles.

“Gracias @DrSJaishankar por tu apoyo para enviarnos 870 mil vacunas AstraZeneca para hacer frente a la pandemia de covid-19. Es el cargamento más numeroso que hemos recibido y será de gran ayuda al plan de vacunación. Abrazo con gratitud sincera desde México”, indicó Ebrard en otro tuit.

México e India pueblos amigos. De 2 millones de dosis de AstraZeneca adquiridas en aquel país por instrucciones del Presidente López Obrador, está madrugada se recibieron 870 mil. Nos acompañó el Embajador Mampreet Vohra. pic.twitter.com/jfGdmMbUjL — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 14, 2021

Las vacunas salieron del aeropuerto de Bombay, India, el viernes a las 9 de la noche en un vuelo de Emiratos Árabes a Dubái, Qatar, desde donde volaron a México para llegar esta madrugada.

Durante su gira por San Mateo Etlatongo, Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se compraron todas las vacunas, 140 millones de dosis, para vacunar al pueblo contra el Covid-19, con una inversión de 32 mil millones de pesos.

“Se va a anunciar mañana en la mañana, muy temprano en Oaxaca. Ya se va a empezar a vacunar a todo el pueblo de México, empezando con los adultos mayores. Y esto nos va a proteger para no enfermarnos, para no padecer, para no seguir sufriendo de esta pandemia, de este virus”, dijo el presidente López Obrador.

La madrugada del jueves llegaron dos contenedores con sustancia activa para envasar 2 millones de dosis de la vacuna de CanSinoBio contra Covid-19 en una planta de Querétaro.

La Secretaría de Salud indicó que el jueves pasado que además de este embarque, el próximo martes llegarán 491 mil 400 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y posteriormente se estarán recibiendo más embarques.

Secretaría de Salud ha vacunado a casi 730 mil personas contra Covid-19

En la campaña de vacunación del gobierno federal, que inició el 24 de diciembre de 2020, se han vacunado 726 mil 313 personas hasta el 13 de febrero, entre personal de salud que atiende a pacientes con Covid-19 y a maestros en Campeche.

Mientras que el registro de adultos mayores para la vacuna ha avanzado un 33 por ciento, con 4 millones 759 mil 518 personas anotadas, de una meta de casi 14 millones y medio.

En la conferencia vespertina del sábado, la Secretaría de Salud reportó mil 214 muertes más por Covid-19, con lo que suman 173 mil 771, y un millón 988 mil 695 casos confirmados, 9 mil 741 más que el viernes.