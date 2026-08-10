Otra vez los socavones en CDMX: Coyoacán enfrenta nuevos hundimientos

Ya sea por las lluvias, los encharcamientos o las condiciones del suelo, en el Barrio San Mateo se registró un accidente luego de que una pipa de gas cayera sobre un enorme socavón en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Vecinos denuncian que estos socavones no son un problema nuevo, sino una situación que lleva años sin ser atendida; incluso los han obligado a evacuar.