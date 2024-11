Vendedora de Tamales fue agredida a machetazos durante intento de abuso en Tamaulipas; ¡exige justicia!

En Altamira, Tamaulipas , Alma Aída, una vendedora de tamales, sufrió un brutal ataque tras ser agredida machetazos después de que un hombre intentó agredirla sexualmente. El violento intento de feminicidio, que se registró en meses recientes, quedó captado en video y las crudas imágenes lo dicen todo; ahora Aída exige justicia, pues teme por su vida.

¿Cómo ocurrió el brutal ataque a machetazos en contra de una vendedora de tamales en Altamira Tamaulipas?

De acuerdo con información compartida por la afectada, fue durante la noche del 19 de septiembre que, mientras terminaba su venta de tamales, el agresor, identificado como Alejandro Alcalá García, y a quien ella no conocía, intentó hacerle tocamientos en el cuerpo. Ante este grave ataque, la afectada gritó y pidió apoyo; sin embargo, a partir de ese momento, en su recuerdo únicamente quedó el dolor provocado por el machete en la piel; Alma Aída fue atacada en las mejillas, en la nariz y en la cabeza; no obstante, el daño más grande fue en el brazo izquierdo que está a punto de perder.

“Ya cuando me acordé, haga de cuenta que él ya estaba atrás de mí, y nada más lo que escuché que me dijo, te voy a matar, te voy a matar, perra maldita. Yo volteé, le vi la cara y fue cuando me dejó caer los machetazos en la cabeza y en la cara.

“Los doctores de aquí que me han dicho que mi brazo está muy delicado. Ahorita me hicieron siete operaciones, me pusieron este fijador, tengo los clavos también, y ahorita, pues todavía me van a hacer otras operaciones”, explicó la afectada.

Alma Aída ratificó su denuncia de lo acontecido el 19 de septiembre, la cámara de una carnicería captó el momento. Su agresor dejó en el sitio una credencial de manejo y huyó.

Aída fue atacada a machetazos al defenderse de una agresión SEXUAL 20 Sept. #Altamira #Tamaulipas

Luego de la agresión ha requerido de 7 cirugías y está en riesgo de perder su brazo izquierdo.

Solicitó apoyo de la #FGJT para dar con el responsable pero NO ha recibido respuesta pic.twitter.com/1INOMBMQhS — DevesaNews (@Devesa_News) November 11, 2024

“Pido que me protejan porque yo tengo mucho miedo, de hecho por las noches no duermo, yo me levanto en las noches y le digo a mi mamá, mamá checa las puertas que estén bien cerradas, tengo mucho miedo”, detalló Alma Aída.

La víctima ha pasado por tres hospitales, y demasiados gastos. La denuncia se levantó en el centro integral de justicia de Altamira, Tamaulipas, a quien le exigen todo el peso de la ley.