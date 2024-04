Venezuela detiene a youtuber por supuesto “terrorismo”

Óscar Alejandro Pérez Martínez, un youtuber originario de Venezuela, fue detenido en su país tras llegar a un aeropuerto local, presuntamente por estar relacionado con actividades de terrorismo.

A través de un comunicado, la familia del influencer detalló que el hombre de 37 años de edad ocurrió minutos antes de que emprendiera un viajar a la región de Canaima, cuando se encontraba en el aeropuerto de Maiquetía.

“La detención está vinculada a acusaciones de actividades relacionadas con terrorismo. Actualmente, Óscar Alejandro se encuentra detenido en las instalaciones del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas)”, mencionó en su menaje la familia del youtuber.

¿Quién es el youtuber Óscar Pérez?

Óscar Alejandro, como es conocido el youtuber, nació el 14 de octubre de 1986 en Valencia, Venezuela. Cuenta con más de 1.8 millones de suscriptores en YouTube y más de 580 millones de seguidores en su perfil de Instagram.

Es conocido por comparativo viajes por el mundo a través de su canal en YouTube. El originario de Venezuela y radicado en Miami, Florida, Estados Unidos, ha estado presente en más de 28 países. Ha trabajado como periodista, conductor y locutor de radio.

¿Por qué detuvieron a Óscar Alejandro?

En el comunicado emitido por los familiares de Óscar Alejandro mencionan que este 1 de abril de 2023 tendrá su audiencia para saber los detales de su detención.

En meses anteriores, el influencer viajó a Nicaragua, para documentar cómo está el país tras el gobierno del dictador Daniel Ortega. Sin embargo, después de publicar un video sobre su viaje, recibió una denuncia por reclamo de derechos de autor.

El youtuber admitió que su personal de producción empleó imágenes de un video hecho por un portal oficialista con las siglas JP+, que significan “Juventud Presidente”, quien interpuso el reclamo en la plataforma de videos.

“Lo más doloroso de esto que acaba de pasar en realidad no es el hecho en mi contra y que me hayan bajado un video, no. Esto en realidad a mí me tiene sin cuidado; sino que es la ratificación de que en Nicaragua no hay libertad de expresión, de que cualquier persona que quiera opinar, criticar o decir libremente lo que piensa, no puede”, afirmó el youtuber a mediados de marzo de 2024.