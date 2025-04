México comercializa más de 127 mil autos durante marzo 2025

La industria automotriz en México avanza año con año, tan solo en 2024, nuestro país se ubico como el quinto productor de vehículos ligeros en el ranking mundial, superando a Alemania y Corea del Sur, esto de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), pero ¿cuántos autos se vendieron en el tercer mes del año?

¿Cuántos coches se venden en México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), compartió que en marzo 2025, la venta de vehículos ligeros registró un incremento del 1.3%, totalizando alrededor de 127 mil 352 vehículos comercializados, representando mil 593 autos más que el año anterior.

Expertos aseguran que este es el volumen más alto registrados desde 2017, cuando alcanzo un nivel mayor a las 137 mil unidades, récord histórico para el tercer mes del año.

Por otro lado, en los primeros tres meses del año, se reportaron 365 mil 017 autos vendidos, un aumento del 3.3% a tasa anual.

De acuerdo con el avance de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, en marzo 2025, se reportaron 127,352 vehículos comercializados, un incremento de 1.3% respecto a marzo 2024.



México se convierte en el proveedor principal de autos a EU en 2024

Por otro lado, en el 2024, México se convirtió en el principal proveedor de automóviles a Estados Unidos, seguido de Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania, esto de acuerdo con la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia, nuestro país envió un total 2.9 millones de vehículos, mientras que Japón alcanzó 1.3 millones de unidades, Canadá con más de un millón de autos y Alemania con un poco más de 446 mil carros.

México principal proveedor de vehículos a EU|STATISTA

¿De dónde saca el INEGI el dato de los autos vendidos en México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), cuya información proviene de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria A.C (AIMA), Giant Motros Latinoamérica y Autos Orientales Picacho.

Es importante mencionar que este estudio no muestra algunas marcas asiáticas que llegaron recientemente a México, esto debido a que no suelen mandar la información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); recordemos que las empresa no tienen la obligación de mandar sus datos.