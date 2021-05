“Se cimbró bien feo”, el testimonio de Miguel por colapso de Línea 12

Miguel Córdova es un joven en situación de calle que presenció la caída de los dos vagones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro sobre la avenida Tláhuac el lunes pasado, mientras estaba a punto de dormir.

Ruido en la Red entrevistó a Miguel y el video se viralizó en minutos, ya que se ve al joven relatando cómo vivió el momento en el que ocurre la caída de la estructura del Metro.

Miguel contó que regresó de vender sus botellas, forma en la que subsiste, y estaba con unos amigos a punto de dormir bajo el puente de la estación del Metro Olivos, cuando escucharon “como si tronara un fierro” y se cimbró la banqueta.

Te puede interesar: Putin envía “sentido pésame” a AMLO por accidente en el Metro CDMX

Miguel y sus amigos creyeron que se trataba de un sismo y de inmediato se alejaron de la columna del Viaducto Elevado del Metro, donde descansaban.

“Se cimbró bien feo, tronó y se movió. Nosotros salimos corriendo cuando de repente nos caímos porque se vino el cimbradero grande y se vio cómo se vino el Metro hacia abajo en dos. Se hundió, una desesperación horrible”, declaró para el portal Ruido en la Red.

El jóven originario de Tabasco vive en las calles de la Ciudad de México desde hace 10 años y asegura que los vecinos de la avenida Tláhuac están inconformes con la estructura del Viaducto Elevado del Metro “porque desde el inicio no estuvo nada bien”.

Relató que los cimientos de arena sobre los que se hicieron la construcción hacen que “se mueva todo” cuando hay sismos y advirtió que un temblor grande “sí acaba con todo lo que hay aquí”.

Te puede interesar: VIDEO: Steven Seagal visita a Nicolás Maduro y le hace peculiar regalo

Recordó que cuando los vagones del Metro iban cayendo, escuchó gritos de desesperación de la gente dentro, incluyendo niños, pero salió corriendo ante la caída de la estructura.

Conmovido, reflexionó que que mucha gente a lo mejor no se despidió de su familia “y por una idiotez de nuestras autoridades que quieren llevarse un dinero a la bolsa compran materiales de mala calidad y ahí están las consecuencias”.

¿A qué se dedica Miguel?

Miguel vende botellas y saca 20 o 30 pesos al día en varias vueltas, come en un comedor comunitario en el que paga 11 pesos.

Aunque revela pocos datos sobre sí mismo, no deja de preocuparse por lo ocurrido en la estación Olivos. “Anoche era una desesperación de los niños y la gente que gritaba cuando se vino abajo, no me lo van a contar, porque yo lo vi”, dice visiblemente conmovido y a punto del llanto por lo que da por terminada la entrevista.

En redes sociales las muestras de apoyo al joven no se hicieron esperar y algunos internautas hacían la observación de la locuacidad del joven, con más lucidez que muchos políticos, incluso crearon el #BuscandoAMiguel con la finalidad de encontrarlo para ofrecerle apoyo.

“Es un joven articulado, intelectualmente lúcido, con sentido de empatía social”, decían algunos usuarios de redes sociales.

➡️ "Se cimbró la banqueta... nos caímos, se vio cómo se vino hacia abajo el Metro en dos... se hundió".



Este es el #testimonio de Miguel, quien vivió el momento de la tragedia del #MetroCDMX pic.twitter.com/Da2iI1WWLL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 4, 2021

Incluso el exsubsecretario de Turismo Simón Levy ofreció ocho mil pesos de recompensa, a través de su cuebta de Twitter, para quien le ayude a encontrar al joven.

“El que encuentre a este joven y me ayude a localizarlo en Ciudad de México, le entregaré 8 mil pesos a quien lo haya encontrado. ¿Me ayudan a correr la voz?”, escribió.

El que encuentre a este joven y me ayude a localizarlo en Ciudad de 🇲🇽 , le entregaré 8 mil pesos a quien lo haya encontrado.

¿Me ayudan a correr la voz?pic.twitter.com/pF9eq2AtbO — Simón Levy (@SimonLevyMx) May 5, 2021

Te puede interesar: Revisan daño estructural y retirarán rieles de Línea 12