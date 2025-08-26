Con pistola y a luz del día: Captan asalto a trailero en caseta del Circuito Exterior Mexiquense

El asalto en carretera se ha convertido en una peligrosa cotidianidad en nuestro México violento. Prueba de ello es lo ocurrido el 22 de agosto, cuando cámaras de seguridad captaron el momento en que un delincuente, a punta de pistola, obligó a un operador a bajar de su tráiler en el Circuito Exterior Mexiquense, en el Estado de México (Edomex).

El atraco ocurrió a la altura de la caseta de Tultitlán, alrededor de las 11 de la mañana y en una vialidad concurrida, lo que demuestra cómo estas zonas también se han convertido en focos rojos para cualquiera que intenta cruzar.

VIDEO: Así fue el asalto en el Circuito Exterior Mexiquense

En las imágenes se observa como sujetos se acercan a la pesada unidad, rompen los vidrios de las ventanas del piloto y copiloto, y obligan al conductor a descender a punta de pistola.

Uno de los agresores, con un cigarro en la boca y vestido con camisa azul, sube al tráiler para llevárselo, mientras su cómplice vigila la zona.

Se sabe que el operador fue abandonado en el lugar, sin que hasta ahora se conozca si resultó lesionado, o si presentó la denuncia correspondiente.

Lo cierto es que estos robos se han vuelto una constante para transportistas y choferes de camiones, quienes viven con la incertidumbre de no saber si podrán regresar a casa.

Asaltos a carreteras no se detienen en México; ¿han aumentado en cifras?

El video provocó indignación entre transportistas, quienes señalan que estos hechos se han vuelto cada vez más frecuentes en las autopistas de la entidad mexiquense.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Inteligencia (AMESIS), durante 2024 se registraron más de 15 mil robos al transporte de carga en todo el país.

Pero el problema no se detuvo ahí, ya que en el primer trimestre de 2025 los reportes colocan al Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz como las entidades con más reportes de robo.

@aztecanoticias Con total #impunidad, así operan los delincuentes en las carreteras de México. El operador de un #tráiler fue asaltado sobre la carretera Celaya-Querétaro. Quedó grabado el momento en que dos sujetos armados se suben a la unidad con palabras altisonantes y cortando cartucho lo obligaron a desviar la ruta. Los detalles en #HechosSábado @carolina_rocha_m ♬ sonido original - Azteca Noticias

Modus operandi de asaltos en carreteras

Mediante videos difundidos de distintos asaltos, se ha podido evidenciar que estos delincuentes cada vez se especializan más para cometer sus delitos, burlando la poca o nula seguridad presente en las carreteras. Por ejemplo, se ha documentado que suelen hacer:

