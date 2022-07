Video: Bajo fuerte operativo sepultan a familia asesinada en bautizo

Familiares dieron el último adiós a las seis personas asesinadas en un bautizo celebrado en León, Guanajuato. Policías resguardaron a los dolientes.

León, Guanajuato.- Familiares despiden a las seis víctimas del multihomicido en un bautizo en la colonia Santa María de Cementos, en León, Guanajuato.

Hasta el panteón de San Nicolás llegaron los cuerpos de José Salomé, Cinthia, José Antonio, Mayra Guadalupe, Hugo Abraham y Juan José.

Resguardados por elementos de seguridad al interior y al exterior del panteón, despidieron a sus familiares.

Quienes conocían a las víctimas dicen aún desconocer el motivo del ataque durante la madrugada del 10 de julio.

“Era tranquilo el muchacho, él no tenía mucho, la verdad es que no tenía ni enemigos ni nada; era lo que nosotros sabíamos, pero en sí no sabemos por qué pasó", señaló anonimamente uno de los vecinos.