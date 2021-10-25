VIDEO: Empleada maltrataba a anciana de 100 años en Argentina

En Argentina este fin de semana causó gran conmoción la difusión de un video en redes sociales en el que se ve a una empleada golpeando y torturando a una anciana de 100 años de edad, hechos por los que la familia ya presentó una denuncia por maltrato.

Matías Bagnato, integrante del Observatorio d e Víctimas de Delitos, subió el video a su cuenta de Twitter la noche del domingo e identificó a la empleada como María Laura Chodileff, quien ya fue denunciada por el maltrato a la anciana que tenía bajo su cuidado de nombre Zulma.

“Esta HDP llamada María Laura Chodilef le pegó, gritó y maltrató brutalmente a la abuela Zulma en Bariloche. Por favor, les ruego que me ayuden y le den RT al video para que nadie más contrate a este monstruo y ningún abuelito más sufra tanto dolor. #ConlosabuelosNO”, escribió Bagnato en su cuenta de Twitter.

En el video de apenas 21 segundos y que al parecer fueron grabados en agosto pasado se puede ver cómo Chodilef, de 51 años, le da varias patadas en los pies a Zulma, quien no podía acomodar las piernas de manera correcta. En el final del video, también se puede ver cómo la mujer se acerca y le tira un líquido en el rostro con un rociador.

Esta HDP llamada MARIA LAURA

CHODILEFF le pegó, gritó y maltrató brutalmente a la abuela Zulma de 100 años en Bariloche.

Por favor les ruego me ayuden RT el

video para que nadie más contrate a este monstruo y ningún abuelito

mas sufra tanto dolor.

Gracias 🙏

#ConLosAbuelosN0 pic.twitter.com/7zlue2Jyb4 — Matias Bagnato (@MatiBagnato) October 24, 2021

Anciana vivía con miedo a ser golpeada

Micaela, nieta de la anciana de 100 años de edad, narró a un medio argentino que hace dos meses acudió a visitar a su abuela a Bariloche y se dio cuenta de que Zulma vivía con miedo a ser golpeada, además de que presentaba hematomas en los brazos y una herida grave en una pierna.

La familia de Zulma instaló cámaras de seguridad dentro de la casa y fue así como descubrieron a la empleada maltratando a la anciana.

"Las agresiones quedaron grabadas. Apenas las vimos no le dijimos nada a la cuidadora, sólo que se fuera inmediatamente de la casa, que esa noche la íbamos a cuidar nosotros a mi madre. Al otro día hicimos la denuncia y esta mujer, que había descubierto las cámaras y las tapó con cinta adhesiva, se debe haber imaginado lo que pasaba y solita renunció. No pidió perdón y se negó a declarar cuando la llamó la Justicia", dice uno de los hijos de Zulma.

La empleada cuidaba a la anciana de lunes a viernes y dormía en la casa en la que fue captada golpeando a Zulma, los fines de semana se iba a su casa y llegaba otra empleada.

