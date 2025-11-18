Sujetos encañonan empleados en Patio Revolución para robar videojuegos y causar destrozos

Un momento de terror vivieron los empleados de una tienda departamental en la plaza Patio Revolución, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), luego de que un comando de cuatro sujetos irrumpiera por la fuerza antes de la apertura, los encañonara y comenzara a destrozar el mobiliario para robar aparatos electrónicos.

Gracias a una alerta oportuna, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron ingresar al establecimiento y detener en flagrancia a los cuatro asaltantes, quienes utilizaban herramientas pesadas, incluido un esmeril, para intentar abrir una caja fuerte.

Robo en la colonia San Ángel; así asaltaron Patio Revolución

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Revolución y la calle Rey Cuauhtémoc, en la colonia Barrio Loreto (zona de San Ángel). Al recibir el reporte del C2 Poniente, los policías se aproximaron y notaron que las cortinas metálicas y una puerta de acceso estaban abiertas, lo que encendió las alarmas.

Al entrar con precaución, los oficiales se toparon de frente con uno de los delincuentes, de 55 años, quien mantenía amagado a un empleado con un arma de fuego. En una rápida acción, lograron desarmarlo y detenerlo.

Más adelante, al interior de la tienda, encontraron a los otros tres cómplices causando destrozos en vitrinas y estantes con barretas y marros, mientras mantenían amenazado al resto del personal.

Cuatro sujetos fueron detenidos mientras amagaban a empleados para robar mercancía de una tienda departamental ubicada en @AlcaldiaAO.



Tras la aprehensión se les aseguraron cuatro computadoras portátiles, dos relojes inteligentes, una tableta electrónica y cinco consolas… pic.twitter.com/Uop8kkCEZG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2025

Ladrones de San Ángel robaron juegos y electrónicos

Tras controlar la situación, los policías recuperaron un costal amarillo lleno de mercancía robada y aseguraron las herramientas utilizadas para el atraco:



4 computadoras portátiles.

5 consolas de videojuegos portátiles.

2 relojes inteligentes y una tableta.

y una tableta. Un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles.

con tres cartuchos útiles. Un esmeril, un marro y dos barretas de metal.

Los detenidos fueron identificados como hombres de 20, 30, 33 y 55 años de edad. Un cruce de información reveló que dos de ellos ya contaban con antecedentes penales recientes por el mismo delito:



El joven de 20 años tiene un ingreso al Sistema Penitenciario en 2024 por Robo .

. El hombre de 33 años estuvo preso en 2023, también por Robo.

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.