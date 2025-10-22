Video muestra a pasajero grafitear Mexibús en Línea 2 en plena marcha
¡Ante la vista de todos! Pasajero fue grabado mientras grafiteaba la puerta de una unidad del Mexibús en la Línea 2 en el Estado de México. Así lo captaron.
Quizá se le hizo fácil y pensó que nadie se daría cuenta. Un usuario abordó una unidad de la Línea 2 del Mexibús en el Estado de México (Edomex), pero no solamente para viajar, ya que ante la presencia de otros pasajeros comenzó a grafitear o rayar la unidad en la que iba.
Y es que hacer grafitis, opinan algunos, es una forma de expresión y de arte urbano, pero cuando se daña el bien público, en este caso el Mexibús, algunas personas consideración como un acto de vandalismo, pero ¿qué sanción amerita este tipo de actos?
VIDEO: Usuario de Mexibús es grabado rayando puerta de unidad
La Línea 2 del Mexibús, a través de su cuenta de X, hizo público un video donde puede observarse cuando un usuario que iba de pie cerca de la puerta sacó un objeto para rayar la puerta.
El hecho ocurrió el 20 de octubre de 2025 a las 13:36 horas, de acuerdo con la grabación, pero no se detalló en que punto de la Línea ocurrió.
El usuario, quien traía puestos unos audífonos, sacó un objeto, al parecer un plumón, para luego pintar la puerta, todo frente a la presencia de varios testigos. Todo ocurrió en menos de 40 segundos.
Luego de la filtración del video, en este mismo, las autoridades compartieron un mensaje en el que se lee “Recuerda que cuidar de las unidades es trabajo de todos”.
October 21, 2025
¿Cuál es el castigo por grafitear el Mexibús en el Edomex?
Se desconoce si el usuario que rayó la puerta fue detenido o acusado por las demás personas, pero existe una sanción que podría castigar este tipo de acciones.
Aunque en la legislación no está escrito como tal que grafitear sea un delito, se contempla un daño al transporte público. El Código Penal del Estado de México establece sanciones al respecto.
El Artículo 192 menciona que quien altere, destruya, construya o invada alguna vía de comunicación o medio de transporte público local, de pasajeros o de carga, podría recibir de uno a cuatro años de prisión y de 30 a 150 días multa, pero si el medio de transporte está ocupado por dos o más personas, las sanciones se aumentarán en una tercera parte.
@aztecanoticias 📱💥 ¡Robo en segundos en el Mexibús! Un video en redes sociales muestra el momento exacto en que una mujer fue despojada de su celular mientras viajaba en el Mexibús en Edomex. 🔴 ¿Cómo ocurrió? En la estación San Carlos, Línea 2, un sujeto aprovechó una ventana abierta para arrebatar el teléfono de la usuaria en cuestión de segundos, dejando en evidencia un nuevo modus operandi. 📢 Comparte este video y ayuda a prevenir más robos. #Mexibús #Seguridad #Edómex #Robo #Celular #Denuncia #Línea12 #Ratas #Noticias #AztecaNoticias #TikTokInforma #LoViEnTiKTok #LoDescubríEnTikToK ♬ sonido original - Azteca Noticias