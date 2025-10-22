Video muestra a pasajero grafitear Mexibús en Línea 2 en plena marcha

Quizá se le hizo fácil y pensó que nadie se daría cuenta. Un usuario abordó una unidad de la Línea 2 del Mexibús en el Estado de México (Edomex), pero no solamente para viajar, ya que ante la presencia de otros pasajeros comenzó a grafitear o rayar la unidad en la que iba.

Y es que hacer grafitis, opinan algunos, es una forma de expresión y de arte urbano, pero cuando se daña el bien público, en este caso el Mexibús, algunas personas consideración como un acto de vandalismo, pero ¿qué sanción amerita este tipo de actos?

VIDEO: Usuario de Mexibús es grabado rayando puerta de unidad

La Línea 2 del Mexibús, a través de su cuenta de X, hizo público un video donde puede observarse cuando un usuario que iba de pie cerca de la puerta sacó un objeto para rayar la puerta.

El hecho ocurrió el 20 de octubre de 2025 a las 13:36 horas, de acuerdo con la grabación, pero no se detalló en que punto de la Línea ocurrió.

El usuario, quien traía puestos unos audífonos, sacó un objeto, al parecer un plumón, para luego pintar la puerta, todo frente a la presencia de varios testigos. Todo ocurrió en menos de 40 segundos.

Luego de la filtración del video, en este mismo, las autoridades compartieron un mensaje en el que se lee “Recuerda que cuidar de las unidades es trabajo de todos”.

¿Cuál es el castigo por grafitear el Mexibús en el Edomex?

Se desconoce si el usuario que rayó la puerta fue detenido o acusado por las demás personas, pero existe una sanción que podría castigar este tipo de acciones.

Aunque en la legislación no está escrito como tal que grafitear sea un delito, se contempla un daño al transporte público. El Código Penal del Estado de México establece sanciones al respecto.

El Artículo 192 menciona que quien altere, destruya, construya o invada alguna vía de comunicación o medio de transporte público local, de pasajeros o de carga, podría recibir de uno a cuatro años de prisión y de 30 a 150 días multa, pero si el medio de transporte está ocupado por dos o más personas, las sanciones se aumentarán en una tercera parte.