VIDEO: Niños observan momento en que misil impacta en una zona residencial en Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue causando terror entre los habitantes del país de Europa. En esta ocasión, fue captado el impacto de un misil en una zona residencial de la ciudad de Zaporizhzhia. Lamentablemente, las imágenes revolucionaron las redes al exhibir como el ataque se da frente a unos niños.

El video fue captado a solo unos metros de distancia de los menores de edad, quienes debido a la sorpresa del fuerte impacto no pudieron reaccionar de otra forma que solo agachándose y cubriéndose la cabeza.

Las fuertes imágenes, de aproximadamente 40 segundos de duración, muestran el momento exacto en que una familia se encuentra en un espacio abierto de la zona residencial de Zaporizhzhia, segundos después, la persona que capta el video alerta a los menores para finalmente ver los estragos del fuerte impacto del misil.

De inmediato se puede observar como un edificio arde en llamas mientras una nube de humo se forma alrededor de la familia, todo esto con el llanto de los niños como fondo.

🇷🇺🇺🇦 | El terror de la guerra: Impresionante video en el que se ve el momento justo en el que un misil lanzado por Rusia impacta en una zona residencial de Zaporizhzhia, Ucrania. pic.twitter.com/yqP6hlE1xW — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 12, 2023

Bombardeo en Zaporiyia dejo tres muertos, entre ellos un bebé de 11 meses

El ataque con misiles rusos en la ciudad de Zaporiyia dejó un saldo de al menos tres muertos y nueve heridos, entre ellos un bebé de 11 meses. El presidente de la nación ucraniana, Volodímir Zelenski, acusa al gobierno de Vladímir Putin de elegir estratégicamente la zona residencial como punto de ataque.

Por su parte, un video publicado por Zelenski mostraba humo saliendo de edificios en llamas gravemente dañados, por lo que pedía apoyo a nivel mundial para el control de la situación.

En los últimos días, las autoridades ucranianas han informado de un reciente aumento de los bombardeos rusos contra la región de Zaporiyia, en el sur, punto en que se encuentran refugiados la mayor parte de los habitantes que continúan en el país europeo.

Ante los recientes acontecimientos el presidente de la nación de Europa confía en que "Ucrania prevalecerá" y "el terror ruso fracasará".