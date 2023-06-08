VIDEO: Valiente perrito frustra robo a la casa de sus dueños en Argentina

Un perrito se volvió viral en redes sociales por convertirse en un héroe al frustrar un robo en la casa de sus dueños. El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad del hogar en Mar de Plata, Argentina.

Los internautas aplaudieron la acción del perrito, quien no permitió que un delincuente se llevara una bicicleta que estaba en el patio de la vivienda, pero gracias al héroe de cuatro patas, el ratero se fue con las manos vacías.

Las imágenes del robo frustrado se volvieron virales en Twitter, donde se aprecia el momento en que el perrito “corrió” al ladrón de su casa antes de que pudiera llevarse la bicicleta de sus dueños.

🚲 Un perro frustró el robo de una bicicleta 🐕



El episodio ocurrió en el barrio Las Lilas, de Mar del Plata, cuando un delincuente trepó la medianera e intentó llevarse la bicicleta playera que había en el patio. Sin embargo, los ladridos del perro lo obligaron a desistir. pic.twitter.com/axE5hc992Z — Conclusión (@ConclusionRos) June 6, 2023

Perrito frustra robo a la casa de sus dueños

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el delincuente se trepó a una de las bardas de la casa y se estiró para agarrar una bicicleta que estaba estacionada en el patio del inmueble.

El delincuente tenía medio cuerpo dentro de la casa y jalaba la bicicleta del manubrio para intentar subirla, sin embargo, un perro de tamaño mediano se dio cuenta de la acción, se acercó y empezó a ladrar.

Mientras más movimientos hacia el delincuente para robarse la bicicleta, más fuerte ladraba el perro y saltaba para alcanzar al sujeto, por lo que el ratero se dio por vencido, soltó la bici y se bajó de la barda.

Los dueños de la casa no se dieron cuenta de lo que pasó, hasta el día siguiente cuando revisaron las cámaras de seguridad y descubrieron cómo la bicicleta fue salvada por su valiente perro.