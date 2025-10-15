Persecución en inmediaciones del AICM; capturan a dos tras dar cristalazo y robar maletín

Una intensa persecución policial que inició en la alcaldía Benito Juárez y terminó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dejó un saldo de dos hombres detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos son los presuntos responsables de haber dado un “cristalazo” a un vehículo para robar el maletín de un cuentahabiente.

Gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras del C5, las autoridades lograron trazar la ruta de escape de los presuntos ladrones hasta la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La captura se concretó en el cruce de Avenida del Peñón y la calle Oriente 174, donde se desplegó una fuerte movilización policial que alertó a los vecinos de la zona.

