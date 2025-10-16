Tensión en el Centro de CDMX: Acorralan a automovilista tras atropellar a un menor de 14 años

Momentos de alta tensión se vivieron en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), después de que un automovilista atropellara a un adolescente de 14 años que circulaba en un scooter eléctrico y fuera rodeado por un grupo de comerciantes enfurecidos que intentaban hacer justicia por su propia mano.

La intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) fue crucial para resguardar al conductor de las agresiones y trasladarlo al Ministerio Público; mientras que el joven herido fue trasladado a un hospital cercano para su atención médica.

¿Qué pasó con el joven atropellado en el Centro?

El incidente ocurrió en la concurrida esquina de la calle República de Venezuela y la Calle del Carmen, una zona de alta actividad comercial. De acuerdo con el comunicado de la SSC, un joven de 14 años que se transportaba en un vehículo de dos ruedas fue arrollado por un automóvil particular color negro.

Inmediatamente después del percance, comerciantes y transeúntes de la zona cercaron el automóvil para impedir que el conductor huyera. La situación se tornó tensa rápidamente, y algunos de los presentes comenzaron a agredir al automovilista, de 45 años.

Ante el riesgo de que la situación escalara, los policías que atendían la emergencia tuvieron que solicitar más apoyo para poder proteger la integridad del conductor.

Policías bajaron al conductor que atropelló y lesionó a un joven que tripulaba una bicicleta eléctrica en la esquina de Venezuela y El Carmen, en el Centro de la CDMX.



El automovilista fue resguardado y llevado al Ministerio Público, luego de que comerciantes lo agredieron. pic.twitter.com/uW5Q9Kv69a — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2025

Rescatan al presunto responsable de atropellar a menor en la CDMX

Finalmente, los oficiales de la SSC lograron sacar al hombre de su vehículo, lo resguardaron y lo trasladaron a una patrulla para llevarlo a la agencia del Ministerio Público correspondiente. Será esta autoridad la que deslinde responsabilidades tanto por el accidente de tránsito como por las agresiones ocurridas.

Mientras tanto, el adolescente herido fue trasladado de inmediato a un hospital en la misma zona para recibir atención médica.