CDMX: Conductor ebrio atropella a policía en pleno Paseo de la Reforma e intenta huir

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) resultó lesionado tras ser atropellado la madrugada de este jueves por el conductor de una camioneta que, presuntamente, se encontraba en estado de ebriedad e intentó darse a la fuga. El incidente ocurrió en el cruce de Paseo de la Reforma y Donato Guerra, en la colonia Juárez, y provocó una fuerte movilización.

El oficial herido, de 42 años, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde se reporta bajo observación médica; mientras que en el lugar de los hechos, el despliegue de uniformados culminó con la captura del responsable.

¿Qué pasó en Paseo de la Reforma? Así fue el accidente hoy

De acuerdo con los primeros reportes, el oficial de 42 años se encontraba realizando labores de vigilancia en la emblemática avenida cuando fue embestido por una camioneta de color gris. Tras el impacto, el conductor del vehículo aceleró para escapar del lugar, dejando al policía herido sobre el asfalto.

La huida del responsable fue breve. Gracias a la rápida coordinación, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron interceptar la camioneta calles más adelante del lugar del accidente. La unidad presentaba daños evidentes en la parte frontal, lo que permitió vincularla de inmediato con el atropellamiento sobre Paseo de la Reforma.

🚨 #AlMomento | Atropellan a un elemento de la policía en Paseo de la Reforma.



Hay una persona detenida.



Autoridades ya atienden el incidente.



El reporte de @PLATA11CDMX pic.twitter.com/dELPgPCSRN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2025

Sujeto que atropelló al policía de la CDMX tenía aliento alcohólico

Al abordar al conductor, los agentes de la SSC CDMX se percataron de que presentaba aliento alcohólico. Durante la inspección del vehículo, encontraron en el interior una botella de bebida embriagante, reforzando la hipótesis de que manejaba bajo los influjos del alcohol.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al punto del accidente para brindar los primeros auxilios al oficial lesionado. Tras estabilizarlo, fue trasladado al hospital San Angel Inn para una valoración médica exhaustiva.

El conductor detenido fue trasladado, junto con su vehículo, a la coordinación territorial CUH-1 de la Fiscalía General de Justicia, donde el Ministerio Público se encargará de determinar su situación jurídica por los delitos de lesiones, daño a la propiedad y conducción en estado de ebriedad.

