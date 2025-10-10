Atropellan a policía tras pedir a conductor que se retirara de la Puerta 8 del AICM

Un policía de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue atropellado en inmediaciones de la Puerta 8 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Se presume que el oficial le habría pedido a un automovilista que se retirara de un punto donde está prohibido estacionarse, pero la respuesta fue más allá de lo brutal.

¿Qué pasó en la Puerta 8 del AICM?

De acuerdo con la información proporcionada por el AICM y la SSC capitalina, todo ocurrió cuando el elemento de tránsito realizaba labores de vigilancia y control vehicular para evitar el habitual tráfico en la zona.

Durante sus funciones, detectó que un automóvil color blanco permanecía estacionado en un sitio prohibido, por lo que se acercó a solicitarle al conductor que se retirara del lugar.

Al no obtener respuesta, el oficial advirtió que le levantaría la infracción correspondiente, pero en ese momento, el conductor aceleró el vehículo y atropelló al uniformado, para después acelerar hasta la Puerta 9, dejando como saldo al menos 3 lesionados

Individuo al parecer en estado de ebriedad, atropella a varios policías y una señora, así mismo arrastra a un policía desde la puerta 6 hasta la puerta 8 esto en la terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez precaución pic.twitter.com/QFFLrAf4YN — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 10, 2025

Detienen a conductor que atropelló a policía en el AICM

¡No lo dejaron escapar! El conductor involucrado fue detenido instantes después en la Puerta 9 del aeropuerto y puesto a disposición del Ministerio Público.

Otros elementos de la SSC que se encontraban en la zona intervinieron de inmediato y lograron detener al posible responsable a unos metros del lugar de los hechos.

Al ser asegurado, le fueron leídos sus derechos y tanto él como el vehículo quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

En redes sociales se dio a conocer que el hombre presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, aunque esta versión no fue confirmada por autoridades.

#TarjetaInformativa | Efectivos de la #SSC detuvieron a un automovilista que posiblemente atropelló a un policía, en las inmediaciones del @AICM_mx, ubicado en la alcaldía @A_VCarranza.



Los hechos sucedieron cuando el oficial que realizaba labores de seguridad en la puerta 8 de… pic.twitter.com/on0w62Rrgg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 10, 2025

¿Cuál es el estado de salud del policía atropellado en el AICM?

Tras el accidente, paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al oficial, quien presentó contusiones y traumatismo craneoencefálico superficial.

A pesar del golpe, no fue necesario trasladarlo a un hospital, aunque permanecerá bajo observación médica.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recordó que está prohibido estacionarse en accesos de las terminales, ya que se trata de zonas exclusivas para ascenso y descenso de pasajeros.